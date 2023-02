iPhone 15 pode ganhar tela com baixo consumo de bateria

O iPhone 15, nome do provável próximo celular da Apple previsto para ser lançado em setembro, deve contar com uma tela de melhor eficiência energética. É o que indica a reportagem do site especializado Economic Daily News, veiculada nesta quarta-feira (23). A explicação para a suposta novidade seria a presença de um novo chip de driver OLED construído a partir do processo de 28 nm (nanômetros) — contra o de 40 nm presente na atual linha do iPhone 14. Com isto, além da peça ajudar a reduzir o consumo de energia, ela também melhoraria a vida útil da bateria.