J-Hope IN THE BOX: conheça o documentário da estrela do BTS no Disney+

J-Hope IN THE BOX, documentário do famoso cantor do grupo de K-pop BTS, chegará à Disney+ no dia 17 de fevereiro, em uma estreia global. Com produção assinada pelo conglomerado de entretenimento Hybe, o longa-metragem é um projeto especial do artista e focará nos bastidores da criação do primeiro álbum solo do rapper, Jack in the Box, lançado em julho de 2022 pela Big Hit Music. O anúncio da estreia do projeto foi feito pela plataforma de streaming no dia 26 de janeiro, junto a outras produções. Confira, a seguir, mais detalhes sobre.