Just Delete Me é seguro? Veja como usar site para excluir contas

Just Delete Me é uma plataforma que ajuda usuários que estão enfrentando dificuldades para excluir contas em e-commerces como Amazon , clientes de e-mail como Gmail , redes sociais como Facebook e outros serviços online. Ao entrar no site, basta escolher o serviço do qual você quer se desvincular e aguardar ser redirecionado para o endereço em questão, onde será possível prosseguir com a exclusão da conta. Apesar de não estar disponível em português, o Just Delete Me é um recurso intuitivo e fácil de usar. O serviço também é seguro, e não coleta ou armazena dados dos usuários.

Para dar dimensão do esforço que o usuário empregará ao tentar cancelar determinada conta, o Just Delete Me classifica os serviços conforme quatro cores e níveis de dificuldade. Nas plataformas assinaladas com verde, um único passo é necessário para cancelar a conta; nas grifadas de amarelo, poderá haver alguns passos. Nas que recebem etiqueta vermelha, a conta só pode ser cancelada após contatar o serviço de atendimento do site em questão. Nos serviços com etiqueta preta, a conta é impossível de ser deletada. A seguir, veja como usar o Just Delete Me para excluir contas.

1 de 4 Site Just Delete Me ajuda a deletar contas em serviços online; saiba como usar — Foto: JL Gutiérrez/Getty Images Site Just Delete Me ajuda a deletar contas em serviços online; saiba como usar — Foto: JL Gutiérrez/Getty Images

📝 Como excluir um perfil pessoal no Facebook sem excluir minha fanpage? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Just Delete Me é seguro?

O Just Delete Me é um site seguro. O endereço consiste apenas em uma lista de links e guias para ajudar as pessoas a excluir contas em diferentes serviços online. Segundo análise da pesquisadora de segurança da ESET para América Latina Martina Lopez, o Just Delete Me não solicita ou armazena informações pessoais do usuário, excluindo o risco de uso indevido dos dados.

"Quando um usuário clica em um link para excluir uma conta em um serviço específico, ele é redirecionado diretamente para a página correspondente. Neste ponto, qualquer informação inserida, como login e senha, é tratada exclusivamente pelo serviço em questão e não pelo JustDeleteMe", explica a pesquisadora.

Apesar de o site ser útil e seguro, Martina reforça que é preciso ter cuidado ao fornecer pessoais online e certificar-se de seguir as instruções específicas do serviço para excluir as contas de forma segura e eficaz. "Além disso, é importante verificar se o site acessado é o real, pois pode haver páginas falsas, compartilhadas com o objetivo de roubar as credenciais do usuário", frisa a especialista.

Como usar o Just Delete Me para excluir contas

Passo 1. Acesse o Just Delete Me (https://backgroundchecks.org/justdeleteme/) e localize o serviço cuja conta você deseja excluir. Para isso, é possível utilizar a barra de pesquisa ou usar os filtros de popularidade (Popular), ordem alfabética (A-Z) e dificuldade de exclusão (Difficulty);

2 de 4 Página inicial do Just Delete Me — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Página inicial do Just Delete Me — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 2. Neste exemplo, escolhemos a rede social Facebook. Clique sobre o nome do serviço desejado e aguarde ser redirecionado para o site;

3 de 4 Facebook em destaque no Just Delete Me — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Facebook em destaque no Just Delete Me — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 3. Se você já estiver logado na conta em questão, o Just Delete Me te redirecionará direto para a página de exclusão de conta. Então, basta seguir as instruções do serviço em questão para prosseguir.

4 de 4 Botão para exclusão de conta no Facebook em destaque — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Botão para exclusão de conta no Facebook em destaque — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Veja também: Como saber quem visitou meu Instagram?