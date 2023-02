KartRider Drift: veja gameplay, história e requisitos do jogo grátis

👉 Qual é o melhor jogo de corrida para PS4? Opine no Fórum do TechTudo

Com visual e mecânicas semelhantes a Super Mario Kart , da Nintendo , KartRider: Drift permite que até oito usuários de diferentes plataformas se enfrentem sobre quatro rodas, uma vez que conta com crossplay e progressão compartilhada entre PC e dispositivos móveis. Além disso, são mais de dez personagens e karts personalizáveis, dando aos jogadores a possibilidade de mudar cores, padrões e decalques conforme suas preferências. Outro destaque está na grande variedade de pistas, que incluem cenários no meio de geleiras, desertos e até vulcões.

KartRider: Drift possui quatro modalidades de jogo, com disputas PvP e PvE. O primeiro deles é o Modo de Itens, que é bem dinâmico e conta com lançadores de foguetes, bombas d'água e até OVNIs para o jogador atacar, defender ou ajudar aliados nas corridas em equipe — mudando o cenário da corrida a qualquer momento. Já o Modo Velocidade é uma alternativa para quem prefere correr sem se preocupar em ser alvejado por outros pilotos. Nele, é preciso mandar bem nos drifts para encher a barra de turbo e disparar em velocidade.

Há ainda o Modo Cronometrado, no qual é possível desafiar jogadores de qualquer lugar do mundo e ver quem lidera a tabela de classificação diária, enquanto o Modo Licença funciona como treinamento, pois inclui missões que testam sua capacidade de usar determinados recursos do jogo. Por último, também é possível criar salas privadas e customizáveis para se divertir com seus amigos, sem que outros jogadores não autorizados possam participar.