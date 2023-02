Kerbal Space Program 2: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

Kerbal Space Program 2 é a sequência do famoso simulador de voo espacial da Intercept Games, contando com melhorias que tornam a experiência ainda mais divertida. Com jogabilidade realista baseada em física, o título exige que os jogadores utilizem sua criatividade e habilidades em engenharia para criar naves espaciais que possam realizar com sucesso cada missão. Por enquanto, o título está disponível apenas para PC (via Steam e Epic Games Store ), em regime de Acesso Antecipado. Confira, a seguir, mais detalhes sobre história, gameplay e requisitos para rodar o game.

História

Kerbal Space Program 2, a aguardada continuação do jogo criado pela Intercept Games e publicado pela Private Division, foi totalmente repaginada para atender às expectativas da nova geração de jogadores. O título se passa em um mundo fictício chamado Kerbin, localizado no Sistema Kerbolar, mas não possui uma trama específica. Isso permite que os jogadores criem suas próprias jornadas, sem precisar seguir um caminho pré-determinado.

O objetivo no jogo é gerenciar o programa espacial da raça alienígena Kerbal, projetando foguetes poderosos para completar missões que variam desde as mais simples, como pousar na Lua, até as mais complexas, como realizar viagens interestelares em condições extremas. Para ajudar os jogadores a superar obstáculos de construção e pilotagem, o jogo oferece tutoriais animados que explicam cada mecânica.

Gameplay

Kerbal Space Program 2 mantém as características fundamentais do antecessor, incluindo a jogabilidade baseada em física realista e experimentação para progredir, o que leva a vários fracassos e reinícios. No entanto, o game traz recursos inéditos, como novos motores, tanques de combustível e painéis solares, que serão adicionados de forma gradativa por meio de atualizações. Agora, esses recursos são customizáveis e mais fáceis de manusear, permitindo a exploração de novos sistemas estelares e corpos celestes com mais eficiência.

A grande novidade em relação ao conteúdo é a adição de colônias, trazendo opções de estruturas, estações espaciais e moradias específicas para tal. Assim, o jogo ganha uma nova dimensão, uma vez que oferece mais possibilidades de exploração e progresso. Além disso, vale destacar o tão esperado modo multijogador, que será liberado no estágio final do Acesso Antecipado, de acordo com os desenvolvedores. Isso permitirá que os jogadores se unam ou compitam para superar os desafios da exploração do espaço profundo em grupo.

Requisitos mínimos

Kerbal Space Program 2 - Requisitos mínimos (PC) Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 (64 bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: AMD Athlon X4 845, 3.5 GHz ou Intel Core i5-6400, 2.7 GHz Intel Core i5-11500, 2.7GHz ou AMD Ryzen 5 3600 6-Core, 3.6GHz Memória RAM: 12 GB 16 GB Placa de vídeo: NVIDIA RTX 2060 c/ 6GB VRAM, NVIDIA GTX 1070 Ti c/ 8GB VRAM ou AMD Radeon 5600XT c/ 6GB VRAM NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT Armazenamento: 45 GB de espaço disponível 60 GB de espaço disponível