Lançamentos da Netflix em março: veja estreias de filmes e séries

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (22) os próximos filmes e séries originais que chegarão ao catálogo do streaming no mês de março. Entre as novidades apresentadas para o terceiro mês do ano estão a segunda temporada de Sombra e Ossos e Cidade Invisível, bem como a estreia da série O Maestro e o Mar. Além desses, também chegam ao catálogo do serviço os longas Luther: O Cair da Noite, Esta Noite, Você Dorme Comigo e Mistério em Paris, que é estrelado por Adam Sandler e Jennifer Aniston.