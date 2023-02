Lançamentos da Apple TV+ em fevereiro: veja estreia de filmes e séries

A Apple TV+ divulgou, na segunda-feira (27), as novas produções que chegarão ao catálogo do streaming em fevereiro. Entre os destaques das séries, chegam os títulos Querido Edward e a segunda temporada de Make or Break: Na Crista da Onda. Já em relação aos filmes, o único longa-metragem que estará disponível no catálogo este mês como novidade será Sharper - Uma Vida de Trapaças, um thriller estrelado por Julianne Moore e ambientado em Nova York, em um mundo dividido entre as coberturas da Quinta Avenida aos cantos sombrios do bairro do Queens.