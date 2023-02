Lançamentos do HBO Max em fevereiro: veja estreias de filmes e séries

O HBO Max divulgou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (1), os lançamentos deste mês no streaming. Entre os destaques, estão as semifinais da UEFA Champions League, o especial Arlequina: Um Especial dos Dia dos Namorados Muito Problemático e o filme Morte Morte Morte, uma das surpresas do gênero terror em 2022. Já entre as séries, os principais nomes são A Aventura do Anel, Meninos Antes de Flores, Mike & Molly e O Tempo entre as Costuras. As novas temporadas de Manayek, Wipeout e C.B. Strike serão lançadas também neste mês. Vale lembrar que a empresa não disponibiliza as datas de estreia. Veja, abaixo, os títulos que chegam neste mês.