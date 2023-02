Lançamentos do Paramount+ em fevereiro: veja estreia de filmes e séries

A Paramount+ divulgou, nesta quinta-feira (2), as novas produções que chegam no mês de fevereiro ao catálogo da plataforma. Dentre os novos títulos, a primeira temporada da série 1923, estrelada por Harrison Ford, e Mayor of Kingstown, que terá episódios novos disponíveis semanalmente, ganham destaque. Já em relação aos filmes, o serviço oferecerá aos assinantes a animação O Lendário Cão Guerreiro e a comédia romântica At Midnight, do diretor Jonah Feingold.