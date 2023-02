Lançamentos do Star+ em fevereiro: veja estreias de filmes e séries

A Star+ divulgou, nesta quarta-feira (1), as novas produções que chegarão no mês de fevereiro no catálogo da plataforma. Com muitos filmes e séries, o streaming aposta em grandes sucessos do público, como os longas Homens de Preto 3 e Comer Rezar e Amar, além de filmes originais, com destaque para Abestalhados 2. Já em relação às séries, o serviço oferecerá aos assinantes novas produções originais exclusivas, como Santo Maldito e Horário Nobre.