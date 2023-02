Love to Hate You: conheça sinopse e elenco da série coreana na Netflix

Em votação de 244 usuários no IMDb, Love to Hate You possui nota 7,8. No portal MyDramaList, especializado em produções do gênero drama e romance, a série obteve nota 8.6 na votação de 1.515 usuários. Em review no portal Leisurebyte, o K-drama obteve 3.5 estrelas, onde foram destacados o nível de qualidade da série mantidos do inicio ao fim da temporada, junto com a recomendação do título no Dia dos Namorados. Já no portal Decider, Love to Hate You foi avaliada como "streamável", com o seguinte consenso: "A trama de Love to Hate You é definitivamente artificial, mas a história de Mi-ran com o desempenho de Kim Ok-vin fazem da série algo assistível."