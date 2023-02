Luther: O Cair da Noite tem trailer e lançamento divulgados pela Netflix

No trailer, John Luther é atormentado por um serial killer que escapa facilmente da polícia. O inspetor decide investigar os rastros do criminoso por conta própria, contrariando sua situação como presidiário e ex-policial. A produção é uma dos shows de maior sucesso no Reino Unido, com transmissão pela BBC.

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo ? Saiba no Fórum do TechTudo

Na trama, o serial killer David Robey (Andy Serkis) é um bilionário e perito em tecnologia que causa terror em Londres, já que a polícia não consegue pegá-lo. Na prisão, o ex-policial John Luther (Idris Elba) resolve fugir após saber que o criminoso, que um dia esteve na sua mira, está solto nas ruas. Agora, cabe a Luther capturar o serial killer, ao mesmo tempo que foge da caçada policial que a inspetora Odette Raine (Cynthia Erivo) lidera com a ajuda do seu ex-chefe Martin Schenk (Dermot Crowley).

Este é o primeiro filme ligado ao seriado britânico. Luther teve cinco temporadas exibidas na BBC, entre maio de 2010 e janeiro de 2019 com 20 episódios ao todo. Bem avaliada entre público e crítica, o seriado tem aprovação de 88% no Rotten Tomatoes entre a crítica e 87% entre a audiência. Já no Metacritic, todas as temporadas tem avaliação geral com média 75, além da nota 8.3 entre os usuários. Graças ao papel, Elba ganhou estatuetas de Melhor Ator nas premiações Critics’ Choice Television Awards, NAACP Image Awards e Globo de Ouro.