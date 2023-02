MacBook Air pode ganhar versão com tela de 15 polegadas

Uma nova versão do MacBook Air com tela de 15 polegadas estaria sendo desenvolvido pela Apple . Os rumores, publicados pelo site especializado MacRumors nesta quinta-feira (23), são reforçados por registros do banco de dados da Bluetooth Launch Studios. Espera-se, já para o primeiro semestre de 2023, também o anúncio de um novo Mac Pro , com processadores próprios da empresa e o uso do Bluetooth 5.3 , o mais recente até o momento.

Segundo os rumores mais confiáveis até agora, é possível esperar nos próximos meses um MacBook Air com processador M2, além da citada tela maior, e um desktop da série Mac Pro com M2 Ultra, a versão mais robusta do chip da Apple. Apesar do novo hardware, o dispositivo teria o mesmo design do modelo de 2019.

O site MacRumors trabalha com a hipótese de que esses dois produtos podem ser lançados entre março e abril, junto com o sistema operacional macOS 13.3, ou em junho, durante o painel de abertura da conferência WWDC 2023.

Além do notório maior espaço na tela, que pode dar mais conforto e liberdade para quem usa o portátil como ferramenta de trabalho, o MacBook Air de 15 polegadas pode ter outra vantagem em relação ao MacBook Air de 13", lançado em 2022: o sensor Bluetooth 5.3 é mais rápido e entrega uma conexão mais confiável do que o Bluetooth 5.0, presente no modelo anterior. Além disso, ele tem melhor eficiência energética, de acordo com a Bluetooth SIG, órgão responsável pelo padrão.

A Apple está atualizando todos os seus dispositivos para a nova versão do Bluetooth aos poucos. Já funciona com o novo protocolo a série iPhone 14, lançada em setembro do ano passado, os novos Mac mini e MacBook Pro, além dos modelos de Apple Watch mais recentes.