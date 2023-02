MacBook Pro com M2 vs M2 Pro vs M2 Max: compare os notebooks Apple

A linha de laptops MacBook Pro é uma das maiores apostas da Apple . Com diversas opções disponíveis no mercado, a marca investe na variedade dos aparelhos e na otimização de cada versão. A prova disso são os chipsets M2, M2 Pro e M2 Max. Os processadores estão presentes nos notebooks da empresa e prometem desempenho de acordo com o que o usuário está em busca.

Para tirar todas as dúvidas sobre os, o TechTudo separou a ficha técnica dos modelos de MacBook Pro equipados com M2, M2 Pro e M2 Max. Se você ainda não sabe qual escolher, veja a matéria completa e tire suas dúvidas.

1 de 8 Conheça a diferença entre os chipsets M2, M2 Pro e M2 Max presentes nos dispositivos MacBook Pro — Foto: Divulgação/Apple Conheça a diferença entre os chipsets M2, M2 Pro e M2 Max presentes nos dispositivos MacBook Pro — Foto: Divulgação/Apple

Design

O design dos modelos de MacBook Pro é bastante parecido. Revestidos com alumínio reciclado, a carcaça prateada é um dos maiores diferenciais da Apple, que faz os laptops serem reconhecidos onde estiverem. Contudo, nas versões equipadas com o chipset M2, existe uma diferença em cima da tela, sem a opção do notch na câmera.

2 de 8 MacBook Pro é revestido com alumínio reciclado — Foto: Divulgação/Apple MacBook Pro é revestido com alumínio reciclado — Foto: Divulgação/Apple

Já no MacBook Pro que vem configurado com os chips M2 Pro e M2 Max, o notch em formato de retângulo está presente em cima da tela. Muitas pessoas gostam da característica, já que expande a imagem e deixa apenas o espaço da câmera destacado. Mas este é apenas um detalhe que diferencia as versões mais avançadas.

Tela

3 de 8 MacBook Pro tem versões com chips M2, M2 Pro e M2 Max — Foto: Divulgação/Apple MacBook Pro tem versões com chips M2, M2 Pro e M2 Max — Foto: Divulgação/Apple

Na hora de escolher o MacBook Pro é importante se atentar à tela. A versão de 13 polegadas, que vem equipada com o chipset M2, oferece imagem de retina com retroiluminação LED. A Apple promete que essas características, combinadas com a tecnologia True Tone, são capazes de deixar a imagem vívida e equilibrada.

Já os laptops configurados com M2 Pro e M2 Max possuem algumas diferenças na tela. A primeira é o tamanho, que vai de 14 a 16 polegadas. Além disso, as versões são equipadas com Retina XDR, que deixa as cores mais contrastantes. Outra função é o ProMotion, que faz a taxa de atualização da tela chegar até 120 Hz.

Desempenho

4 de 8 Linha de laptops MacBook Pro tem modelos mais simplistas aos mais avançados — Foto: Divulgação/Apple Linha de laptops MacBook Pro tem modelos mais simplistas aos mais avançados — Foto: Divulgação/Apple

O diferencial presente nos modelos de MacBook Pro é o desempenho. A versão equipada com o chip M2 é a mais simplista, mas promete alta performance para os usuários. Suas configurações são uma CPU com até oito núcleos e uma GPU de até dez núcleos, o que garante execução de tarefas até pesadas com facilidade. Isso sem contar o máximo de 24 GB de memória unificada, que aumentam o desempenho do laptop.

A versão com o processador M2 Pro é mais avançada. Nesta alternativa, o notebook vem equipado com uma CPU de até 12 núcleos e uma GPU de até 19 núcleos. A memória unificada pode chegar a 32 GB. E por fim, o MacBook Pro com M2 Max é o melhor configurado e acompanha CPU de até 12 núcleos, GPU de até 38 núcleos e memória unificada que pode chegar a 96 GB.

Bateria

5 de 8 Bateria do MacBook Pro pode chegar a 22 horas de duração — Foto: Reprodução/Amazon Bateria do MacBook Pro pode chegar a 22 horas de duração — Foto: Reprodução/Amazon

Uma dúvida muito grande dos usuários na hora de escolher o modelo de laptop é sobre a duração da bateria. O MacBook Pro com M2 promete até 20 horas de uso contínuo, sem que o usuário se preocupe em deixar o equipamento ligado direto na energia.

Enquanto isso, o MacBook Pro equipado com M2 Pro ou M2 Max também promete ótimo desempenho de bateria. As versões de 14 polegadas funcionam por 18 horas contínuas, enquanto os laptops de 16 polegadas prometem até 22 horas ininterruptas com o notebook em uso.

Recursos extras

6 de 8 Touch Bar e entrada HDMI compatível com 8K são alguns recursos interessantes presentes no MacBook Pro — Foto: Divulgação/Apple Touch Bar e entrada HDMI compatível com 8K são alguns recursos interessantes presentes no MacBook Pro — Foto: Divulgação/Apple

Alguns recursos extras do MacBook Pro também podem ser o diferencial na hora da compra. As versões com chip M2 acompanham um touch bar em cima do teclado, com funções que facilitam a vida do usuário. É possível ajustar o contraste da tela por meio do mecanismo, como também ativar o corretor ortográfico, entre outras funções.

Já as versões de MacBook Pro com M2 Pro e M2 Max não veê equipadas com o touch bar. Porém, uma função que tem agradado principalmente os quem trabalha com edição de vídeos é a conexão HDMI compatível com telas 8K, que permite transferir imagens com altíssima qualidade.

Preço

7 de 8 MacBook Pro custa no Brasil a partir de R$ 15.299 — Foto: Divulgação/Apple MacBook Pro custa no Brasil a partir de R$ 15.299 — Foto: Divulgação/Apple

A diferença de preço entre os modelos de MacBook Pro é bastante significativa. A versão que vem equipada com o chipset M2, de 13 polegadas, custa em torno de R$ 15.299 na loja oficial da Apple. Porém, é possível conseguir promoções com preços mais em conta na Amazon por valores que partem de R$ 13.599.

Já a versão do MacBook Pro com M2 Pro tem preço de R$ 23.999. O valor é mais salgado graças ao alto desempenho do chipset, que é indicado inclusive para uso de sistemas pesados. Somente a versão com M2 Max que supera os preços e é vendido a partir de R$ 36.999 na loja oficial da Apple.

Produto desta matéria | TechTudo POTÊNCIA MacBook Pro 13 polegadas de 256 GB R$ 13.599 IR À LOJA

Todas as ofertas de MacBook Pro 13 polegadas de 256 GB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. POTÊNCIA MacBook Pro 13 polegadas de 256 GB R$ 13.599 IR À LOJA

Modelos parecidos e concorrentes

8 de 8 Dell XPS é considerado um dos concorrentes do MacBook Pro — Foto: Divulgação/Apple Dell XPS é considerado um dos concorrentes do MacBook Pro — Foto: Divulgação/Apple

Uma das principais linhas que pode tentar bater de frente com o MacBook Pro é a Dell XPS 13. Configurações como tela 4K, processador i7 de 12ª geração e 1T de SSD estão presentes na série de notebooks.

Além de as características da Dell serem bastante atraentes, o valor também chama atenção. É possível encontrar a versão mais avançada da linha XPS com valores a partir de R$ 14.609 na Amazon.

Produto desta matéria | TechTudo POTENTE Dell XPS 13 Plus i1200-M20PA R$ 14.609 IR À LOJA

Todas as ofertas de Dell XPS 13 Plus i1200-M20PA × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. POTENTE Dell XPS 13 Plus i1200-M20PA R$ 14.609 IR À LOJA

Com informações de Apple