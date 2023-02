Mafia e Evil Dead são jogos grátis da PS Plus de fevereiro no PS5 e PS4

Outro anúncio feito pela PlayStation junto aos games do mês foi o fim da PlayStation Plus Collection, com sucessos do PS4 disponíveis para novos usuários de PS5. Apesar do encerramento da coleção, que acontece em 9 de maio, títulos resgatados antes dessa fata seguem disponíveis na biblioteca. Vale lembrar que o serviço atualmente oferece cerca de 19 jogos, entre eles Bloodborne, God of War, Infamous Second Son, Until Dawn, Resident Evil 7: Biohazard e Battlefield 1.

Mafia: Definitive Edition (PS4)

Remake do clássico game máfia de 2002, esta versão melhora e reimagina o antigo jogo de aventura em mundo aberto nos anos 30. O título se passa na cidade fictícia de Lost Heaven, nos Estados Unidos, e segue a história de Tommy Angelo, um taxista que se envolveu em uma confusão entre mafiosos por acidente.

Após se tornar inimigo de um grupo de mafiosos, Tommy se une à família Salieri, progressivamente se afundando no universo do crime. A jogabilidade traz ação em terceira pessoa, com missões de direção que apresentam uma grande variedade de carros e tiroteios contra outros mafiosos.

Evil Dead – The Game (PS5, PS4)

Baseado na franquia de filmes Evil Dead ("Uma Noite Alucinante", no Brasil) e na série "Ash vs. Evil Dead", este game de terror traz multiplayer assimétrico no estilo Dead by Daylight. As partidas são travadas entre quatro jogadores, enquanto uns assumem o papel de sobreviventes e outro controla o Demônio Kandariano. Para vencer, o grupo de sobreviventes precisa obter itens para fechar a passagem entre os mundos, enquanto o demônio deve possuir jogadores e invocar criaturas.

OlliOlli World (PS5, PS4)

O game de skate OlliOllie World expande os conceitos de seus antecessores com novos visuais e mundo para explorar, mas sem renunciar a jogabilidade lateral 2D. Nele, jogadores podem criar seu próprio skatista e realizar manobras pelo mundo de Radlândia, além de conhecer outros personagens e completar missões.

A jogabilidade OlliOlli World dá continuidade ao uso de sistema baseado em timing, em que é preciso apertar os botões na hora certa para manter longos combos e não cair. Há também uma opção de gameplay mais fácil para usuários que estão começando agora na franquia.

Destiny 2: Além da Luz (PS5, PS4)

O game de tiro FPS online da Bungie é gratuito para jogar em todas as plataformas, e assinantes da PS Plus receberão sem custos extras a expansão "Além da Luz" (Beyond Light). Nela, os Guardiões irão até a lua congelada de Júpiter, Europa, para enfrentar Eramis, Kell da Treva que deseja usar o poder da escuridão contra a humanidade. Para impedi-la, eles também utilizarão poderes sombrios, manifestados através de um novo elemento chamado Estase, capaz de desferir golpes de gelo e congelar inimigos.

