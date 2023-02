Mama Cax ganha homenagem do Google; conheça história e luta da modelo

O Doodle do dia desta quarta-feira (8) celebra a história de Mama Cax, modelo e ativista pela inclusão de pessoas com deficiência no mundo da moda. A página interativa do Google exibe a artista em um cenário com plantas e cores vivas, no qual se ela se posiciona em frente ao sol — que representa a segunda letra "O" do nome do buscador. Ao clicar na figura, o usuário é direcionado à página de buscas sobre a vida da modelo haitiana-americana. Mama Cox faleceu, aos 30 anos, vítima de um câncer no pulmão e nos ossos em 2019, mesmo ano em que desfilou na Semana de Moda de Nova York.