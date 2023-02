Metroid Prime Remastered: veja história e gameplay do jogo de tiro

Metroid Prime Remastered foi lançado de surpresa para o Nintendo Switch nesta última quarta-feira (8) durante uma apresentação Nintendo Direct da Nintendo. O clássico jogo de tiro da Retro Studios lançado pela primeira vez em 2002 para o GameCube recebeu uma nova roupagem com visuais remasterizados, trilha sonora melhorada e novos sistemas de controle atualizados. Metroid Prime Remastered está disponível digitalmente para o Nintendo Switch por R$ 199 e será lançado também em versão física no dia 22 de fevereiro.

Metroid Prime Remastered traz o clássico jogo de tiro FPS da Retro Studios para o Nintendo Switch com visuais atualizados — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

História

O game segue a caçadora de recompensas Samus Aran em uma aventura que se passa após o primeiro título da saga Metroid no Nintendo 8 Bits. Ao investigar uma estação espacial na órbita do planeta Tallon IV ela encontra um centro de pesquisa dos vilões Space Pirates e seu arqui-inimigo Meta Ridley.

Após uma difícil fuga para Tallon IV, Samus terá que descobrir os planos dos piratas que envolvem uma nova substância chamada Phazon, capaz de alterar as propriedades de criaturas e torná-las mais poderosas. Neste planeta ela encontrará ruínas da raça Chozo, que a acolheu na infância, além de locais com clima extremo como a gelada Pendrana Drifts e os lagos de lava de Magmoor Cavernas.

O game é o primeiro título de uma trilogia, que é seguida por Metroid Prime 2: Echoes, também do GameCube, e Metroid Prime 3: Corruption, no Nintendo Wii. Um quarto capítulo da saga, por enquanto chamado apenas de Metroid Prime 4 foi anunciado para o Nintendo Switch, mas teve um desenvolvimento conturbado e, por enquanto, não conta com imagens ou previsão para uma data de lançamento.

Gameplay

Metroid Prime Remastered traz combates repletos de ação com novos gráficos, mas também muitos trechos de exploração — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Metroid Prime é um jogo de tiro FPS diferente de outros do gênero, descrito na época como um FPA, um jogo de Aventura em Primeira Pessoa. Jogadores irão enfrentar inimigos e atirar com o canhão no braço direito de Samus, mas haverá também muita exploração, trechos de plataforma, quebra-cabeças e busca por caminhos escondidos em sua jornada.

Samus também mantém sua curiosa habilidade Morph Ball, em terceira pessoa, a qual dá a chance que ela explore locais menos acessíveis. Uma novidade que Metroid Prime introduziu na época era a possibilidade de escanear objetos e inimigos para aprender mais sobre eles e contar seu enredo de maneira indireta.

Samus começa o game com muitas opções, mas após ser atingida na introdução do game precisará encontrar seus Power-Ups novamente, como visores e novas armas. Estes itens, por sua vez, abrirão novas áreas para explorar, sendo necessário acompanhar sua navegação em um mapa 3D para descobrir por onde seguir.

Metroid Prime Remastered introduz várias opções de controle, desde o clássico até Dual Analog e controles de movimento — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Os visores podem oferecer diferentes tipos de imagem, como o Thermal Visor e X-Ray, usados contra inimigos ou para resolver quebra-cabeças. Já em matéria de armas há o Wave Beam, capaz de atravessar paredes, o Ice Beam que congela inimigos, e o Plasma Beam, que incendia obstáculos e oponentes.

O sistema de controle foi a parte que recebeu maiores atualizações no jogo. Projetado para o GameCube, na época o game não utilizava o analógico direito para mirar: ao invés disso, havia um botão para travar a mira em pontos de interesse. A versão Remastered conta com uma opção de controle Clássica, que respeita o original, mas também adiciona Dual Analog para controlar a mira com o analógico direito.

Há ainda opções que usam os controles de movimento dos Joy-Cons. Uma delas move a mira livremente, enquanto a outra controla um cursor na tela capaz de mover a câmera ao chegar perto das bordas, como na versão do jogo lançada para o Nintendo Wii.

Conteúdo extra