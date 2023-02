Meu Nome é Chihiro: veja sinopse, elenco e trailer de filme da Netflix

O filme Meu Nome é Chihiro chegou à Netflix nesta quinta-feira (23). O longa dirigido por Rikiya Imaizumi (Just Only Love, His e Little Nights), apresenta a história de Chihiro, ex-garota de programa que trabalha em uma pequena loja de bento e se torna uma figura popular na cidade. Meu Nome é Chihiro é uma adaptação do mangá Chihiro-san, de Hiroyuki Yasuda, publicado na revista de mangás Elegance Eve, entre os anos de 2013 a 2018. A seguir, confira mais informações sobre o enredo, elenco e o trailer do filme.