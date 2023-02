Morte Morte Morte: conheça elenco, trailer e críticas do filme de terror

O filme Morte Morte Morte chega ao catálogo da HBO Max nesta sexta-feira (3), segundo anúncio do serviço de streaming em suas redes sociais. Com direção assinada pela cineasta holandesa Halina Reijn (Instinto), a produção de terror do estúdio A24 teve sua estreia oficial no festival South by Southwest em março de 2022 e chegou ao Brasil em outubro, pela Sony Pictures. Estrelado por Amandla Stenberg, Maria Bakalova e Rachel Sennott, o slasher acompanha um grupo de amigos ricos que resolve passar o fim de semana juntos em uma mansão remota. E o que era para ser uma reunião alegre, acaba por se tornar um jogo mortal.

Com uma hora e meia de duração, o roteiro da obra cinematográfica acabou ficando nas mãos de Sarah DeLappe após vários problemas com outros grandes nomes da área. Então, se você gosta de uma bom filme de terror, confira, a seguir, mais detalhes de Morte Morte Morte, como sinopse, elenco, repercussão e trailer do projeto:

2 de 2 Longa da A24 é um slasher de humor ácido, lançado em 2022 e dirigido por Halina Reijn — Foto: Divulgação/A24 Longa da A24 é um slasher de humor ácido, lançado em 2022 e dirigido por Halina Reijn — Foto: Divulgação/A24

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Morte Morte Morte

A trama do longa de terror acompanha um grupo de sete jovens amigos e namorados que decidem passar um final de semana juntos em uma mansão remota com o intuito de curtir e fazer uma enorme festa. Com 20 e poucos anos, apenas quatro deles são realmente ricos, o que acaba gerando diálogos inconsistentes e dentro da própria bolha deles. Assim, no decorrer da noite depois de curtir, o grupo decide jogar "Morte Morte Morte", uma brincadeira parecida com Detetive, onde um assassinato acontece e todos precisam adivinhar quem foi o criminoso.

No entanto, a luz misteriosamente acaba e o carro quebra, e o que era para ser apenas um jogo acaba se tornando uma verdadeira perseguição mortal. Com traições, revelações polêmicas e amizades falsas colocadas em xeque, os jovens não acreditarão mais uns nos outros e contarão apenas com os seus próprios celulares.

Elenco

Além de ser estrelado por Amandla Stenberg (Jogos Vorazes) no papel da protagonista Sophie, Maria Bakalova (Borat: Fita de Cinema Seguinte) como Bee e Rachel Sennott (Shiva Baby) interpretando Alice, o elenco de Morte Morte Morte ainda é contemplado com nomes como Pete Davidson (O Esquadrão Suicida), Chase Sui Wonders (Daniel: Amizade Aterradora), Lee Pace (O Hobbit), Myha'la Herrold (Modern Love) e Conner O'Malley (Palm Springs).

Repercussão

Com um enorme sucesso nas redes sociais, Morte Morte Morte, apesar de inicialmente ter tido um lançamento limitado, obteve uma boa arrecadação em sua bilheteria mundial, angariando o valor total de US$ 10,3 milhões (R$ 51,9 milhões, na cotação atual).

Além disso, o filme também conquistou boas avaliações quanto ao público e, em parte, pela crítica especializada, principalmente ao que se refere aos sites agregadores. No IMDb, por exemplo, 38 mil usuários avaliaram o projeto e concederam nota 6.3 a ele. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Halina Reijn teve um índice de aprovação de 85%, com base em 224 reviews, e uma pontuação de 69% referente à audiência. Segundo o consenso da crítica no site, com um "elenco impecável e escrito de maneira inteligente, Morte Morte Morte é uma unidade extraordinariamente bem-feita."

Já nos grandes veículos internacionais, como o Financial Times, por exemplo, o jornalista Danny Leigh afirma que o filme "captura uma geração, mas talvez não aquela que os criadores pretendiam." Por fim, Lena Wilson, do The New York Times, tece críticas mistas sobre o longa, enfatizando que "não é que Morte Morte Morte seja ruim. É visualmente atraente e bem atuado. Mas este filme não é especial e, como seus personagens superficiais, é persistentemente inconsciente de sua própria futilidade."