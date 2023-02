Moto voadora: tudo que você precisa saber sobre os veículos

As motos voadoras são frequentemente retratadas em filmes, séries e jogos . Fora da ficção, empresas têm trabalhado pesado para criar protótipos dos veículos e lançá-los no mercado mundial. Embora pareça uma realidade distante, para 2023 já existe previsão de estreia de modelos ultraleves , que podem alcançar até 240 km/h. Na pré-venda, o valor de uma das motos era de US$ 380 mil, o que dá quase R$ 2 milhões em conversão direta.

Apesar do preço elevado, os modelos não exigem carteira de motorista convencional. A própria empresa responsável pela venda pretende realizar um treinamento e liberar o uso do veículo. Não se sabe como cada governo lidaria com essa questão, no entanto. Veja, a seguir, o que já se sabe sobre motos voadoras.

1 de 3 Moto voadora da Jetpack Aviation pode ser lançada em 2023 — Foto: Divulgação/Jetpack Aviation Moto voadora da Jetpack Aviation pode ser lançada em 2023 — Foto: Divulgação/Jetpack Aviation

Como funcionam as motos voadoras?

As motos voadoras possuem um sistema mais simples do que se imagina. Com o auxílio da tecnologia VTOL, os veículos fazem decolagens e pousos verticais em qualquer lugar, sem grandes dificuldades. O espaço ocupado é semelhante a um carro pequeno, e a moto pode ser considerada um veículo leve. Os modelos são divididos entre ultraleves (USV) e categoria experimental (ESV).

2 de 3 Motos voadoras da Jetpack Aviation são separadas em USV e ESV — Foto: Divulgação/Jetpack Aviation Motos voadoras da Jetpack Aviation são separadas em USV e ESV — Foto: Divulgação/Jetpack Aviation

A categoria ultraleve (USV) é indicada para recreação pessoal. Embora os desenvolvedores não tenham iniciado os protótipos com essa intenção, viu-se um potencial no comércio para pessoas comuns. O modelo alcança aproximadamente 96 km/h e é semelhante a uma moto de 125 cilindradas. Já a versão de categoria experimental (ESV) é mais potente e chega a 240 km/h. Seu uso é indicado para fins mais específicos.

Quais empresas estão por trás?

3 de 3 Empresa Jetpack Aviation é a responsável pela criação e revenda das motos voadoras — Foto: Divulgação/Jetpack Aviation Empresa Jetpack Aviation é a responsável pela criação e revenda das motos voadoras — Foto: Divulgação/Jetpack Aviation

A Jetpack Aviation é uma das grandes responsáveis pelas motos voadoras. Desde o ano de 2019, a empresa anunciou que lançaria os novos veículos no mercado, mas com outra intenção. A expectativa era de uso militar, governamental ou para diversos tipos de resgate. Como esta é uma tecnologia de interesse do mercado em geral, a empresa decidiu disponibilizar para todos. A pré-venda se iniciou no mesmo ano, com o valor de US$ 380 mil. O lançamento oficial ficou marcado para 2023.

A empresa japonesa A.L.I. Technologies também já demonstrou o funcionamento de uma hoverbike similar ao que se vê em filmes como Star Wars. Segundo a fabricante, a moto tem pouso e decolagem vertical, autonomia de apenas 40 minutos e pode atingir a velocidade de 100 km/h. O preço de pré-venda ficou em US$ 680 mil, algo próximo a R$ 3,5 milhões.

Motos voadoras já são uma realidade?

Desde 2019 as motos voadoras já são uma realidade. Embora elas não estejam em circulação no mercado, a Jetpack Aviation iniciou a pré-venda dos veículos há alguns anos e está prestes a lançá-las oficialmente nos Estados Unidos. No entanto, não há previsão para disponibilização para outros países.

Espera-se que, com o sucesso das motos voadoras no mercado, outras empresas pelo mundo comecem a trabalhar com a tecnologia. Caso contrário, é possível esperar que a Jetpack Aviation faça a revenda de suas motos voadoras para outros países além dos Estados Unidos.