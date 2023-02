Motorola anuncia Moto G53 5G e G23 no Brasil; veja preços

Moto G53, G23 e E13 já estão à venda oficialmente no Brasil. O primeiro tem preço sugerido de R$ 1.899, enquanto o outro modelo intermediário custa R$ 1.599. Já o modelo básico vem em duas versões, com armazenamento de 32 GB ou 64 GB. Elas custam, respectivamente, R$ 999 e R$ 1.099. O Moto G73 ainda não teve preço revelado e deve ser lançado "em breve".

2 de 4 Motorola anuncia Moto G73 e G53 com 5G no Brasil; veja preços — Foto: Divulgação/Motorola Motorola anuncia Moto G73 e G53 com 5G no Brasil; veja preços — Foto: Divulgação/Motorola

Moto G73 5G

O Moto G73 é o modelo mais robusto do anúncio do dia. O aparelho traz o processador MediaTek D930, e conta com 8 GB de memória RAM e armazenamento interno de 128 GB. A tela, de 6,5 polegadas, tem resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels) taxa de atualização de 120 Hz. Outro destaque vai para o sistema de câmeras, que traz um sensor principal de 50 MP, uma lente ultra wide e macro de 8 MP e uma câmera frontal de 16 MP.

O G73 vem de fábrica com Android 13 e tem suporte à internet 5G. A bateria tem capacidade de 5.000 mAh e a promessa é de carregamento rápido com o componente de 30 W. Ele estará disponível nas cores azul e branco, mas não tem data para chegar às lojas ou preço oficial divulgado.

3 de 4 Moto G73 tem rede 5G e armazenamento de 256 GB — Foto: Reprodução/GSM Arena Moto G73 tem rede 5G e armazenamento de 256 GB — Foto: Reprodução/GSM Arena

Moto G53 5G

O outro modelo com 5G anunciado é o Moto G53. Aqui, o foco da fabricante é entregar custo-benefício em um smartphone intermediário com 5G e Android 13. Ele vem com processador Snapdragon 480+ 5G, da Qualcomm, e traz 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. O conjunto fotográfico tem um sensor principal de 50 MP e uma câmera de selfies de 8 MP.

A tela também tem 6,5 polegadas, mas aqui a resolução é apenas HD+ (720 x 1.600 pixels), com frequência de 120 Hz. A bateria tem os mesmos 5.000 mAh do irmão, mas o carregamento aqui é via adaptador de 20 W. O G53 está disponível para compra por R$ 1.899 nas cores grafite, rosê e prata.

Moto G23 e E13

O Moto G23 também pertence à série intermediária da Motorola, mas não conta com conectividade 5G. O processador é o Helio G85, com RAM de 4 GB e memória interna de 128 GB. A tela, também de 6,5 polegadas, tem resolução HD+ e taxa de atualização de 90 Hz. O conjunto de câmeras tem um sensor principal de 50 MP, além das lentes macro e ultra wide. Disponível nas cores azul, branco e grafite, ele já está à venda e custa R$ 1.599.

4 de 4 Moto G23 tem câmera frontal de 16 MP — Foto: Reprodução/GSM Arena Moto G23 tem câmera frontal de 16 MP — Foto: Reprodução/GSM Arena