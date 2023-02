Motorola mostra celular que aumenta sozinho de tamanho na MWC 2023

Um novo tipo de celular com tela expansível pode se tornar realidade no futuro, ao menos no que depender do que foi apresentado pela Motorola na MWC 2023, a maior feira de celulares e telefonia do planeta. O equipamento – por ora um protótipo – aumenta de tamanho após dois cliques num botão lateral. Não é preciso que o usuário utilize as mãos para abri-lo nem fechá-lo. A tela enrolável passa de 4 polegadas para 6,5 polegadas em questão de instantes.