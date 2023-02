Motorola Razr 2023 pode ser lançado antes do Galaxy Z Flip 5

O Motorola Razr 2023, possível próximo smartphone dobrável da Motorola, deve ser anunciado pela companhia em 1° de junho em evento realizado na China. A especulação se deu após o vazamento de um suposto cronograma da empresa que menciona a data de lançamento do produto. Caso a informação se confirme, isso significa que o Motorola Razr 2023 será apresentado oficialmente pelo menos dois meses antes do próximo Galaxy Z Flip 5 — já que a Samsung costuma revelar seus modelos dobráveis no mês de agosto.

Outra evidência corrobora a data de 1° de junho como verdadeira. Trata-se do vazamento anterior que cita o codinome “Juno” como sendo pertencente a um dos dois dobráveis da Motorola previstos para este ano. A informação é de Evan Blass, conhecido por antecipar notícias das gigantes da tecnologia.

2 de 2 Motorola Razr 2023 em suposta renderização que indica tela externa maior — Foto: Reprodução/Evan Blass via Twitter Motorola Razr 2023 em suposta renderização que indica tela externa maior — Foto: Reprodução/Evan Blass via Twitter

Algumas das principais expectativas em torno do Motorola Razr 2023 estão relacionadas a um possível novo design. Isto porque, na última terça-feira (21), Evan Blass publicou renderizações do que ele afirma ser o próximo dobrável da Motorola. As imagens mostram um smartphone com uma tela externa que ocupa quase metade da superfície traseira do dispositivo, além de incorporar o arrojo duplo de câmeras (incluindo o flash de LED) em furos.

É esperado ainda que o modelo conte com uma tela principal de 6,7 polegadas do tipo P-OLED. Além disso, o display deve contar com uma taxa de atualização de 144 Hz — contra os 120 Hz do Samsung Galaxy Z Flip 4 ou os 60 Hz do Apple iPhone 14. De acordo com o site especializado The Tech Outlook, as câmeras traseiras devem repetir as especificações da geração atual. Ou seja: principal de 50 MP e ultra wide de 13 MP.

Venda do Razr 2023 pode demorar

Apesar da previsão para lançamento do dobrável no primeiro dia do mês de junho, isso não significa que o modelo estará imediatamente disponível de forma global para venda após o anúncio. Isso porque, no ano passado, o Motorola Razr 2022 só chegou a países europeus selecionados em outubro, quase três meses após o lançamento na China.