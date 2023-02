Na Palma da Mão: conheça sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme foi baseado no romance japonês intitulado Unlocked, do autor Akira Shinga, e marca a estreia do ator Kim Tae-joon (A Era da Escuridão) na direção. A produtora responsável pelo desenvolvimento do longa é o Studio N, conhecido pelo K-drama True Beauty. Confira, a seguir, mais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

2 de 3 Em Na Palma da Mão, o stalker Oh Jun-yeong instala um programa espião no celular de Lee Na-mi — Foto: Reprodução/IMDb Em Na Palma da Mão, o stalker Oh Jun-yeong instala um programa espião no celular de Lee Na-mi — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Onde assistir a Pearl e como baixar filme de 2022? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Na Palma da Mão

Em Na Palma da Mão, acompanhamos Lee Na-mi, uma mulher que perde o celular que contém todos os seus dados pessoais. Quem o encontra é um jovem chamado Oh Jun-yeong, que a devolve o aparelho sem muitos problemas, mas não antes de instalar um programa espião para rastrear seus passos.

Tendo acesso a sua rotina, o stalker descobre todos os detalhes da vida de Na-mi: endereço, hobbies, onde trabalha, quem são seus amigos e tudo mais que for possível. Com essas informações, ele se aproxima dela escondendo sua verdadeira identidade. Enquanto isso, o detetive Woo Ji-man encontra vestígios que apontam para o seu próprio filho Jun-yeong em uma cena de crime. Investigando-o sem que o jovem saiba, Ji-man passa a suspeitar do pior.

Elenco e equipe técnica

O filme Na Palma da Mão é estrelado por Chun Woo-hee, conhecida por seu trabalho em O Lamento, interpretando Lee Na-mi. Yim Si-wan, que dá vida ao stalker Oh Jun-yeong, já participou das produções Vida Incompleta e Strangers from Hell. Kim Hie-won (O Homem de Lugar Nenhum) encena o detetive Woo Ji-man. Além dos já citados, os atores Park Ho-San (A Ligação), Jeon Jin-oh (As Três Irmãs) e Kim Ye-Won (Parceira Suspeita) também fazem parte do longa.

3 de 3 No thriller sul-coreano Na Palma da Mão, o jovem Oh Jun-yeong é mais perigoso do que parece — Foto: Reprodução/IMDb No thriller sul-coreano Na Palma da Mão, o jovem Oh Jun-yeong é mais perigoso do que parece — Foto: Reprodução/IMDb

Baseado no romance japonês Unlocked, de Akira Shinga, Na Palma na Mão não foi a primeira adaptação do autor para as telonas; em 2018, um filme japonês intitulado Stolen Identity foi lançado. O longa disponível na Netflix marca a estreia do ator Kim Tae-joon como diretor.

Repercussão pela crítica e pelo público

Até o momento, o filme tem sido bem recebido pelo público e obtido uma avaliação regular da crítica. No Rotten Tomatoes, a produção conquistou a aprovação de 67% dos especialistas e 70% da audiência, enquanto no IMDb sua nota é 6,5. Para Robert Daniels, do The New York Times, o longa tem seus pontos positivos, apesar de, no geral, considerá-lo "sonolento". "Quando Na-mi usa o modo selfie do telefone, ele age, de certa forma, como uma composição 'point of view'. O diretor Kim Tae-joon e o diretor de fotografia Yong-seong Kim subvertem com inteligência a empatia que tal composição provoca ao se apoiar no pavor de ser observado sem saber", escreveu.