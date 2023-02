Na Sua Casa Ou Na Minha? Veja elenco e críticas ao novo filme da Netflix

O filme Na Sua Casa ou Na Minha? (Your Place or Mine) chegou ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (10) e é estrelado por Reese Witherspoon e Ashton Kutcher. A comédia romântica conta com roteiro e direção de Aline Brosh McKenna (O Diabo Veste Prada), e chega dois dias antes do Dia dos Namorados nos Estados Unidos, como parte das produções temáticas da comemoração. A trama da produção americana acompanha dois melhores amigos que se conhecem há 20 anos e decidem trocar de casa e cidade um com o outro por uma semana. Ao fazerem isso, eles acabam percebendo que há algo que nenhum deles têm ainda em suas vidas.

Com quase duas horas de duração, o filme promete muito humor e cenas divertidas com os personagens secundários da história, que acompanham de perto toda a jornada dos dois amigos. No entanto, a crítica e o público não aprovaram o longa até agora. Se você está curioso sobre esta comédia romântica, confira, a seguir, mais detalhes de Na Sua Casa ou Na Minha?, como sinopse, elenco, repercussão e trailer do projeto:

Comédia romântica é estrelada por Reese Witherspoon e Ashton Kutcher como melhores amigos

Enredo de Na Sua Casa ou Na Minha?

Debbie e Peter se conhecem em 2003 e dormem juntos uma única noite, em um encontro memorável. Após isso, os protagonistas se tornam melhores amigos e nutrem uma amizade por 20 anos, conversando por mensagens e ligações o tempo todo, apesar de serem totalmente opostos. Enquanto ela mora em Los Angeles com o filho Jack, e é uma mulher prática e mãe solo que adora estabilidade, ele já mora na movimentada Nova York e trabalha como um consultor de marca bem-sucedido.

No entanto, os dois decidem trocar de casa e cidade um com o outro por uma semana para testar novas experiências em suas vidas. O que Debbie e Peter não esperavam ao fazer isso é que eles poderiam, de fato, encontrar algo que não sabiam que precisavam, como o amor, por exemplo.

Elenco

Estrelado por Reese Withersppon (Legalmente Loira) no papel da personagem Debbie e Ashton Kutcher (That '70s Show) como o melhor amigo Peter, o time de atuação de Na Sua Casa ou na Minha? ainda é composto por nomes como Zoë Chao (A Batida Perfeita), Jesse Williams (Esquadrão Secreto), Wesley Kimmel (O Livro de Boba Fett), Tig Notaro (Juntos mas Separados), Steve Zahn (Diário de um Banana), Rachel Bloom (Quem Fica com o Bar?), Griffin Matthews (A Comissária de Bordo), Vella Lovell (Doentes de Amor), Shiri Appleby (Um Amor Que Acaba em Pizza) e Tanner Swagger (Acampados).

Repercussão

Apesar da sua recente estreia na Netflix, até o momento o longa-metragem de comédia romântica obteve uma recepção mediana pelo público e uma não muito boa pela crítica especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, 335 usuários avaliaram a produção original do streaming com nota 5.6. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Brosh McKenna tem um índice de aprovação de apenas 33% com base em 36 reviews e uma pontuação de 59% em relação à audiência.

Já sobre as críticas de grandes veículos da imprensa internacional, como a Variety, o jornalista Owen Gleiberman não poupou comentários negativos quanto à produção, alegando que "é um filme escandalosamente benigno [ou seja, tem boas intenções], que pode não soar como uma crítica. Mas é tão benigno que é inócuo [não causa grandes emoções]". Ele ainda afirma que na narrativa "não há tensão, e não há comédia com qualquer mordida [...], sem atrito romântico."

Por fim, Mark Mezoros, do The Morning Journal, elogia o longa unicamente pelas performances dos atores protagonistas, comentando que "nunca é irritante gastar tempo com essas criações de Brosh McKenna — e graças em grande parte a Witherspoon e Kutcher, às vezes é até levemente agradável — mas também nunca é fascinante."