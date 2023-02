Netflix teria definido regras contra compartilhamento de senhas, diz site

A Netflix já teria definido as ações para bloquear o compartilhamento de contas, de acordo com informações publicadas no site The Streamable nesta terça-feira (31). Segundo uma suposta atualização na página de Central de Ajuda da Plataforma — no momento já fora do ar —, as novas regras delimitariam o uso da conta para aparelhos conectados ao mesmo Wi-Fi. Além disso, sete tópicos com perguntas e respostas esclareceriam desde o bloqueio de compartilhamento de senhas até como utilizar o serviço de streaming em viagens.

Em nota ao TechTudo, a empresa afirmou que não tem novidades sobre o assunto, mas existem novidades por vir: "esperamos uma implementação mais ampla no primeiro trimestre deste ano." Vale lembrar que esta não é a primeira medida da plataforma, que já realizou testes para proibir compartilhamento de contas nos Estados Unidos, Canadá e em alguns países da América Latina, locais de maior incidência da prática.

A Netflix já havia testado medidas para bloquear o compartilhamento de senhas, em países como EUA e Canadá — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Quais serão as novas medidas?

De acordo com atualização da Central de Ajuda da Netflix via The Streamable, disponível também no site Wayback Machine, o serviço passaria a ser compartilhado apenas por pessoas que moram no mesmo endereço. Para isso, os assinantes teriam que conectar a sua conta no Wi-Fi de casa, seja pelo site ou aplicativo, e assistir no mínimo algum conteúdo uma vez a cada 31 dias para que a assinatura não seja bloqueada. Não seria possível, portanto, o acesso de terceiros em outras residências. O texto informa que, caso haja tentativa de acessar uma conta fora do endereço, o serviço irá redirecionar o usuário para criação da sua própria assinatura — e bloqueará o acesso ao streaming até que o faça.

Em caso de viagem, conforme o texto, o assinante pode solicitar um login temporário que dá direito ao uso da Netflix em outro IP durante sete dias consecutivos. Também fica claro que não haverá cobrança automática pelos acessos fora da casa do assinante, ao contrário do que já havia sido anunciado pela plataforma em outubro de 2022. O serviço de transferência de perfil, onde um usuário pode migrar sua conta para outra, ainda será mantido.

Plano básico com anúncios é a opção de assinatura mais econômica da Netflix — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Outras ações já realizadas

As medidas da Netflix para vetar o compartilhamento de senhas já vem sendo estudadas desde 2019. Com o aumento no número de assinaturas, a plataforma viu um número cada vez maior de não assinantes que conseguiam acesso ao serviço por meio do compartilhamento de senhas. De acordo com pesquisa realizada pela empresa e divulgada pelo Wall Street Journal, cerca de 100 milhões de usuários em todo o mundo acessam gratuitamente a Netflix com divisão de senhas. Entre 2020 e 2021, a gigante do streaming registrou uma queda de 1,3 milhão de assinantes só no Canadá e Estados Unidos, além de um milhão no restante do mundo.

Em março de 2021, a empresa havia lançado um teste de confirmação de titularidade para garantir o acesso à plataforma. Já no ano passado, em julho, foi divulgada a Netflix Homes, uma extensão em fase de testes que visava à cobrança de uma taxa extra em caso de compartilhamento de senhas para não assinantes que não morassem no mesmo endereço do titular. Os testes foram realizados em países da América Latina, como Argentina, Honduras, El Salvador, Chile, Costa Rica e Peru.

Para aumentar o número de assinantes, a Netflix lançou em novembro do ano passado um plano básico que custa apenas R$ 18,90. O pacote tem uma redução de 27% em relação ao plano básico sem anúncios, atualmente no valor de R$ 25,90. Nesta nova modalidade de pagamento, o assinante dispõe de benefícios similares ao modelo sem propaganda, com a diferença do conteúdo ser exibido em 720p (HD), além das inserções de comerciais com média de duração de quatro a cinco minutos por hora, exibidos antes e durante os filmes e séries.

Novo plano básico da plataforma contém agora anúncios — Foto: Divulgação/Netflix

