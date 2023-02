NieR: Automata e FIFA 23 estão mais baratos nesta semana

Por fim, a plataforma Steam, da Valve, celebra o décimo aniversário de Metal Gear Rising: Revengeance, spin-off da famosa franquia da Konami, com 75% de desconto. Entre os destaques também estão Age of Empires 4, Stray e o jogo brasileiro Kaze and the Wild Masks, que busca inspirações em Donkey Kong Country. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

PlayStation

Esta é a última semana para aproveitar descontos convidativos em jogos como Cult of the Lamb, Sonic Mania e Dirt 5. Os descontos especiais para assinantes da PlayStation Plus também seguem em vigor, com destaque para GTA 5, The Witcher 3: Wild Hunt e Skyrim. Confira essas e mais ofertas da loja digital da Sony a seguir:

NieR: Automata - R$ 67,45;

FIFA 23 - R$ 119,56 (PS Plus);

The Witcher 3: Wild Hunt - R$ 82,44 (PS Plus);

The Last of Us: Part 2 - R$ 47,88 (PS Plus);

Cult of the Lamb - R$ 100,42;

Sonic Mania - R$ 32,99;

DIRT 5 - R$ 59,98;

GTA 5 - 95,96 (PS Plus);

Nioh 2 - R$ 99,75;

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - R$ 109,80 (PS Plus).

Xbox

Aqueles que quiserem mergulhar na franquia Yakuza podem economizar em uma das suas melhores portas de entrada: Yakuza: Like a Dragon, que está localizado com legendas em português do Brasil. A loja digital do Xbox também traz oportunidades em jogos como Assassin’s Creed Valhalla e One Piece: Pirate Warriors 4, que é considerado um dos melhores jogos baseados na obra de Eiichiro Oda. Veja os principais jogos em oferta para Xbox:

Steam

Aliens: Fireteam Elite, jogo de ação cooperativo inspirado na famosa franquia de terror e ficção científica, é um dos destaques da semana na plataforma da Valve para PC. Além disso, Borderlands 3 está com um dos menores preços já registrados e esbanja 90% de desconto por tempo limitado. Confira as melhores ofertas da plataforma Steam:

Metal Gear Rising: Revengeance - R$ 12,49;

Age of Empires 4 - R$ 59,99;

Stray - R$ 55,99;

Kaze and the Wild Masks - R$ 37,99;

Aliens: Fireteam Elite - R$ 49,99;

Borderlands 3 - R$ 11,99;

Superliminal - R$ 18,99;

No Man’s Sky - R$ 81,00;

Hot Wheels Unleashed - R$ 27,49;

Slime Rancher 2 - R$ 46,39.