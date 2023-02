Nintendo Direct 2023: veja como assistir e o que esperar do evento

A Nintendo irá realizar o primeiro Nintendo Direct de 2023 nesta quarta-feira (8) a partir das 19h, no horário oficial de Brasília. Segundo a empresa japonesa, o evento contará com cerca de 40 minutos de duração e será focado apenas em jogos que serão lançados para o Nintendo Switch no primeiro semestre de 2023.

Entre os prováveis anúncios neste Nintendo Direct, a grande esperança é por alguma novidade do aguardado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a sequência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Confira, a seguir, como assistir ao Nintendo Direct e outros anúncios que poderão aparecer.

2 de 3 O primeiro Nintendo Direct de 2023 acontecerá nesta quarta-feira (8) e promete novidades para títulos aguardados — Foto: Divulgação/Nintendo O primeiro Nintendo Direct de 2023 acontecerá nesta quarta-feira (8) e promete novidades para títulos aguardados — Foto: Divulgação/Nintendo

Onde assistir ao Nintendo Direct?

O Nintendo Direct continuará com suas transmissões sendo realizadas no canal oficial da Nintendo no YouTube. Por sinal, você já pode acessar o canal (https://www.youtube.com/c/nintendo) e selecionar a opção "Receber notificações" para não perder a hora. Lembrando que o evento começa às 19h, no horário oficial de Brasília, desta quarta-feira (8). Caso não consiga assistir, a transmissão ficará gravada no canal para você acessar em outro momento.

Prováveis anúncios

Com data de lançamento prevista para 12 de maio, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom é o nome mais aguardado para este Nintendo Direct. É possível que a Nintendo mostre um novo trailer ou novas demonstrações de gameplay da sequência do premiado Breath of the Wild.

O mesmo vale para Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, título que apresentará a protagonista Bayonetta mais jovem e um estilo de arte bem diferente daquilo que já foi visto na franquia. A previsão de lançamento do jogo desenvolvido pela Platinum Games é para o dia 17 de março.

3 de 3 Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon e Kirby's Return to Dream Land Deluxe também podem aparecer no Nintendo Direct — Foto: Divulgação/Platinum Games Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon e Kirby's Return to Dream Land Deluxe também podem aparecer no Nintendo Direct — Foto: Divulgação/Platinum Games

Kirby's Return to Dream Land Deluxe também possui grandes chances de ser apresentado no Nintendo Direct. Com previsão de lançamento para o dia 24 de fevereiro, o título é o remake de Kirby's Return to Dream Land, que foi lançado em 2011 para Nintendo Wii.

Além dos citados, há aqueles que aparecem mais como especulações, pois ainda não se sabe se o lançamento ocorrerá no primeiro ou no segundo semestre de 2023. Um deles é Pickmin 4, anunciado durante o Nintendo Direct realizado em setembro de 2022 e que é sequência da popular franquia de estratégia e puzzle da Nintendo. Outro nome que pode surgir de surpresa é Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, remake dos dois jogos da franquia Advance Wars de Game Boy Advance.