Nintendo Direct: trailer de Zelda: Tears of the Kingdom e outros destaques

A Nintendo realizou o primeiro Nintendo Direct de 2023 na noite desta quarta-feira (8). A transmissão, realizada nos canais oficiais da desenvolvedora japonesa, teve como objetivo divulgar mais novidades sobre os jogos que serão lançados para o Nintendo Switch no primeiro semestre de 2023. Abrindo o evento, Pickmin 4 foi apresentado, revelando mais detalhes sobre seu visual e gameplay. O mesmo vale para Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, que ganhou um trailer explicando mais sobre as mecânicas utilizadas pela jovem Cereza no game.

Metroid Prime Remastered também se destacou na apresentação, assim como a adição de jogos de Game Boy e Game Boy Advance para o serviço Nintendo Switch Online. Kirby's Return to Dream Land Deluxe e Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp também tiveram seus espaços neste Nintendo Direct, assim como diversos jogos independentes e DLCs variadas. Finalizando a transmissão, um trailer inédito de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Veja mais detalhes sobre a apresentação.

Pickmin 4

Pickmin 4 foi o primeiro jogo a aparecer no Nintendo Direct. Diferentemente de seu último trailer, a Nintendo optou por trazer mais detalhes gráficos e de sua gameplay. O jogo de estratégia e puzzle aparenta seguir os moldes que consagraram a franquia, focando no controle de grandes grupos de pequenos Pickmins para avançar nos desafios do jogo. A data de lançamento oficial também foi confirmada ao final do trailer: 21 de julho de 2023.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Um novo trailer de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon também foi mostrado na transmissão. Foi lembrado que o jogo mostrará uma Bayonetta mais jovem e sendo chamada por seu nome, Cereza, e que a história se passará em um momento que ela ainda é uma bruxa em treinamento. Detalhes da gameplay foram revelados, como combates e a forma como a protagonista utilizará suas magias para passar por obstáculos e criar passagens pelos mapas, sempre com a ajuda de um companheiro demônio chamado Cheshire. Por fim, foi anunciada a data de lançamento do jogo: 17 de março deste ano.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe

Kirby's Return to Dream Land Deluxe recebeu um trailer que explicou um pouco mais do enredo que conta com Magolor, um viajante interdimensional. Além disso, foi possível conferir todos os recursos que os jogadores poderão utilizar quando jogarem com o personagem, como magias e a habilidade de levitar. Esse novo epílogo do remake do game de Nintendo Wii poderá ser acessado assim que o modo história for concluído. Também foi revelado que uma demo de Kirby's Return to Dream Land Deluxe já está disponível na Nintendo eShop. Lembrando que o game será lançado ainda esse mês, no dia 24 de fevereiro de 2023.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Os remakes da série Advance Wars, de Game Boy Advance, também ganharam atenção. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp será lançado no dia 21 de abril com a promessa de ser um nome que agradará não apenas os antigos fãs da franquia, mas aqueles que gostam de bons jogos de estratégia no estilo tático. O Nintendo Direct não focou na gameplay de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, mas mostrou algumas animações apresentando os personagens principais da franquia. Finalizando, foi informado que as pré-vendas já começam nesta quarta-feira (8) no Nintendo eShop.

Nintendo Switch Online

Jogos do popular portátil da Nintendo, o Game Boy, já estão disponíveis no Nintendo Switch Online. Os jogos anunciados foram Tetris, Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, The Legend of Zelda: Link's Awakening DX, Gargoyle's Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark: The New Nightmare, Metroid II - Return of Samus, Wario Land 3, Kirby's Dream Land. Você poderá utilizar dos filtros de Game Boy, Game Boy Pocket ou Game Boy Color. Alguns jogos que serão lançados no futuro também foram confirmados: The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, The Legend of Zelda: Oracle of Ages, Pokémon Tradind Card Game e Kirby Til'n'Tumble.

Logo após o anúncio do Game Boy, foi revelado que alguns jogos de Game Boy Advance Games também chegam para o serviço com o Expansion Pack. Os títulos iniciais são Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3, WarioWare, Inc.: Mega Microgame$, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart: Super Circuit, Mario & Luigi: SuperStar Saga e The Legend of Zelda: The Minish Cap. Serão lançados no futuro Metroid Fusion, Kirby & the Amazing Mirror, Fire Emblem, F-Zero: Maximum Velocity e Golden Sun.

Metroid Prime Remastered

O primeiro jogo da franquia Metroid Prime, de GameCube, será lançado com uma versão remasterizada para Nintendo Switch. Trata-se do Metroid que levou as aventuras da Samus para a perspectiva em primeira pessoa e elevou a franquia para gráficos de nova geração em 3D. Além da melhoria gráfica, a apresentação mostrou recursos nos controles para melhorar a gameplay e deixar o jogador mais confortável enquanto realiza a exploração e encara as ameaças pelo caminho. Metroid Prime Remastered será lançado para o Nintendo Switch no dia 22 de fevereiro em versão física, mas chega já nesta quarta-feira (8) em versão digital.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

A sequência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ganhou um novo trailer. Sem muita informação nova ou explicações sobre o enredo do jogo, a Nintendo optou por mostrar a vastidão do mundo aberto do game e alguns detalhes. Muitos inimigos apareceram, possibilitando uma breve amostra da gameplay que se espera de Tears of the Kingdom, além de comparações com Breath of the Wild. Opções de movimentação e recursos para superar obstáculos também foram mostrados. No final, uma cena bastante dramática entre Link e Zelda antes da nova confirmação do lançamento do jogo: 12 de maio de 2023.

Após o trailer, uma Collector's Edition de Tears of the Kingdom foi revelada. Nela, estarão contidos itens como um pôster do game e um livro com ilustrações. Por fim, um amiibo do Link também estará disponível no dia de lançamento do jogo.

Outros anúncios do Nintendo Direct

Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass (Volume 3)

Samba de Amigo: Party Central

Fashion Dreamer

Dead Cells: Return to Castlevania

TRON: Identity

Ghost Trick: Phantom Detective

Deca Police

Splatton 3 Expansion Pass

Disney's Illusion Island

Fire Emblem Engage Expansion Pass

Harmony: The Fall of Reverie

Octopath Traveler II

We Love Katamari REROLL + Royale Reverie

Sea of Stars

Omega Strikers

Etrian Odyssey Origins Collection

Master Detective Archives: Rain Code

Baten Kaitos I & II HD Remaster

Fantasy Life: The Girl Who Steals Time

Professor Layton and the New World of Steam

Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass

Minecraft Legends

Blanc

Mega Man Battle Network Legacy Collection

Have a Nice Death

WBSC eBaseball: POWER PROS

Disney Dreamlight Valley

Tales of Symphonia Remastered

