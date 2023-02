Nokia causa confusão ao anunciar nova marca; entenda o que muda

Toda a mudança na Nokia para empresas (chamemos assim) tem por objetivo aumentar a relevância dela no mercado de provedores de serviços e implementar novos negócios. Já a Nokia para consumidores finais permanece como está, conforme a própria empresa confirmou ao TechTudo.

Desde 2014, a corporação que antigamente conhecíamos como “Nokia” deixou de produzir telefones e passou a se concentrar em outros setores. No entanto, o nome persiste até hoje na forma de licenciamento de marca. É o que a HMD Global faz desde 2016, inclusive no Brasil.

2 de 3 O recém-lançado Nokia G22 mantém a marca Nokia que todos conhecem — Foto: Divulgação/Nokia O recém-lançado Nokia G22 mantém a marca Nokia que todos conhecem — Foto: Divulgação/Nokia

Uma longa trajetória

A popularidade dos telefones da Nokia hoje não alcança a mesma métrica alcançada pelos aparelhos da década de 1990 e do começo dos anos 2000 atingiram. Entretanto, ela se destaca por liberar novas versões do sistema Android por vários anos. Além disso, os produtos mantêm a fama de resistentes.

Com a HMD Global por trás dos lançamentos, a marca tem trabalhado para acompanhar as novidades do setor. A exemplo disso, é possível mencionar os novos lançamentos da fabricante: Nokia C32, C22 e G22 foram anunciados neste sábado (25) com direito a Android 13 e câmeras de até 50 MP. O anúncio ocorreu na mesma feira MWC, em Barcelona, na qual a outra Nokia revelou a nova identidade.

Seguindo outra linha, a Nokia, companhia finlandesa nascida em 1865, atua no ramo empresarial. Ao anunciar a nova identidade da marca, o CEO Pekka Lundmark disse que pretende “lançar uma nova marca muito focada nas redes e na digitalização industrial, algo completamente diferente dos celulares pré-existentes”.

3 de 3 Escritório da Nokia em Espoo, na Finlândia — Foto: Divulgação/Nokia Escritório da Nokia em Espoo, na Finlândia — Foto: Divulgação/Nokia

Um nome, duas marcas

A atualização de marca anunciada pela Nokia para empresas é algo comum no mercado. Também pode ser chamada de redesign ou rebranding, de acordo com a designer e diretora de arte Giulia Fagundes. “É importante que a identidade visual corresponda ao que a companhia faz e ao que ela busca fazer no futuro”, explica a especialista. Movimentos assim, portanto, servem para gerar no consumidor a vontade de voltar a olhar para a marca e acompanhar o que estão criando de diferente.

Em entrevista ao TechTudo, Giulia recorreu diversas vezes ao termo “confusa” para resumir a situação atual. “Inicialmente fiquei bem empolgada porque passou a sensação de que a Nokia está se atualizando. Seria interessante unir as forças das duas organizações e usar somente uma nova marca”, afirma. Existem formas de lidar com isso: a professora de design menciona a adoção de diferentes assinaturas ou aplicações de cor.

Giulia pondera que a nova marca da Nokia para empresas traz problemas que a anterior não tinha – apesar de estar desatualizada. Alguns críticos mencionam, por exemplo, a dificuldade na leitura do novo nome. A especialista concorda. “Poderiam cogitar não fazer uma mudança tão brusca”, diz ela.

Seja pela confusão entre marcas ou pelo impacto causado pelo novo logotipo, usuários na internet manifestaram suas opiniões, que se dividiram entre elogios e desaprovações.