Nokia traz quatro novos celulares ao Brasil; veja preços

A HMD Global, responsável pelos telefones da Nokia , apresentou, nesta terça-feira (31), quatro novos celulares ao mercado brasileiro. Do total, três integram o ramo de smartphones e um renova a linha de feature phones . Assim, Nokia G11 Plus, Nokia C21 Plus e Nokia C2 2ª Geração desembarcam no país com valores entre R$ 899 e R$ 1.499, para competir com os demais dispositivos Android do setor. Já o Nokia 105 , aparelho básico que retoma os moldes de telefones mais antigos, chega com preço sugerido de R$ 169.

Embora as opções se diferenciem em termos de recursos e design, elas buscam reforçar a promessa de durabilidade dos telefones da Nokia, com o adicional dos valores competitivos. Entre as novidades anunciadas, é possível mencionar a câmera de até 50 M e a tela de 90 Hz, no G11 Plus, alé d a bateria que promete autonomia de dois dias, no caso do C21 Plus. Confira, a seguir, estas e outras especificações.

2 de 4 Nokia C2 2ª Geração chega ao Brasil — Foto: Divulgação/Nokia Nokia C2 2ª Geração chega ao Brasil — Foto: Divulgação/Nokia

Nokia G11 Plus, Nokia C21 Plus e Nokia C2 2ª Geração

Os integrantes do ramo de smartphones chegam com a promessa de resistência e cobertura de até dois anos de atualização de software. O Nokia G11 Plus, um dos dispositivos de destaque, puxa a fila dos recém-lançados com uma ficha técnica elaborada e cifras que partem de R$ 1.499. O modelo de entrada investe em uma tela de 6,5 polegadas, com taxa de atualização de 90 Hz e resolução em HD (1.600 x 720 pixels).

Ainda marcam presença nas configurações o processador Unisoc T606, que opera em conjunto com a memória RAM de 3 GB, e o armazenamento de 64 GB. Para cliques, são reservadas duas lentes: uma principal, de 50 MP, e outra de profundidade, com 2 MP. Consumidores também podem contar com bateria de 5.000 mAh, Android 12 e rede 4G. A cor disponível é a cinza.

Na sequência, o Nokia C21 Plus chega também à linha básica da empresa com cifras ainda mais acessíveis, de R$ 1.259. As especificações incluem um painel semelhante ao do primeiro telefone, com 6,5 polegadas e resolução em HD. O que muda, no entanto, são as lentes, que ficam em 13 MP na principal e 2 MP na câmera de profundidade. Com bateria de 4.000 mAh e Android 11 nas configurações, ele usa um chip Unisoc SC9863A para trabalhar em conjunto com a memória RAM de 2 GB. O armazenamento, por sua vez, varia entre 32 GB e 64 GB. É possível comprá-lo em duas cores: azul e cinza.

Por último, a segunda geração do Nokia C2 fecha o setor de telefones smart. Segundo a empresa, ele é indicado para quem quer dar os seus primeiros passos no mundo dos smartphones. Assim, o modelo traz um design compacto, com tela de 5,7 polegadas, que exibe imagens com resolução de 960 x 480 pixels. A bateria entrega capacidade de 2.400 mAh, enquanto o desempenho fica por conta do processador de quatro núcleos, com velocidade de até 1,5 GHz.

3 de 4 Nokia G11 Plus está disponível na cor azul — Foto: Divulgação/Nokia Nokia G11 Plus está disponível na cor azul — Foto: Divulgação/Nokia

A memória RAM do Nokia C2 2ª Geração chega a 2 GB, enquanto o armazenamento dispõe de 32 GB ou 64 GB, com possibilidade de expansão. A versão de fábrica roda o Android Go na versão 11 e tira fotos com uma câmera principal de 5 MP. Os valores ficam em R$ 899 na versão de 32 GB e podem chegar a R$ 949 na versão com maior espaço para dados. É possível encontrar opções cinza ou azul para o acabamento.

Nokia 105

O mais novo feature phone da marca atualiza uma outra classe da Nokia que, de acordo com a empresa, é mais "objetiva". Apesar de não conter grande parte dos recursos dos smartphones, o aparelho traz ferramentas como lanterna, rádio FM e até mesmo Snake, o jogo da cobrinha. Em termos de estrutura, o Nokia 105 amplia seu teclado e garante uma tela de 1,8 polegada. Quanto à bateria, ela oferece 15 horas ininterruptas de conversa e até um mês em stand-by. O preço sugerido é de R$ 169 e a cor disponível é a preta.

4 de 4 Nokia 105 conta com tela de 1,8 polegada — Foto: Divulgação/Nokia Nokia 105 conta com tela de 1,8 polegada — Foto: Divulgação/Nokia

Preços

Nokia G11 Plus: R$ 1.499;

Nokia C21 Plus: R$ 1.259;

Nokia C2 2ª Geração: R$ 899 (versão com 32 GB) e R$ 949 (versão com 64 GB);

Nokia 105: R$ 169.