Notebook da Lenovo com tela expansível dá as caras na MWC 2023

A Lenovo apresentou, na MWC 2023, evento de tecnologia que acontece em Barcelona entre os dias 27 de fevereiro e 3 de março, um protótipo de notebook com tela expansível. A ideia é permitir que os usuários possam aumentar o tamanho do display acionando apenas um botão.

O modelo, que em seu formato regular conta com uma tela de 12,7 polegadas com proporção de 4:3 (incomum atualmente, uma vez que o padrão atual é o 16:9), traz motores que, quando acionados, içam a parte do painel que fica abaixo do teclado para expandir o display para 15,3 polegadas, com proporção de 8:9.

1 de 1 Tela de notebook conceito da Lenovo com tela expandida verticalmente — Foto: Reprodução/Gizmochina Tela de notebook conceito da Lenovo com tela expandida verticalmente — Foto: Reprodução/Gizmochina

Em seu tamanho padrão, a resolução da tela é de 2.024 x 1.604, enquanto no formato expandido a resolução sobe para 2.024 x 2.368. Em ambos os padrões, o aspecto da tela é bem diferente, o que pode exigir alguma adaptação por parte dos usuários, uma vez que atualmente as telas widescreen, que privilegiam a horizontalidade do display, são mais comuns.

Assim como aconteceu com laptops dobráveis ThinkPad X1 da Lenovo apresentados na CES 2023, novamente a fabricante traz telas fornecidas pela japonesa Sharp, o que indica que a parceria das empresas para os dispositivos com telas dobráveis deve trazer mais produtos no futuro.

A Lenovo não apresentou mais detalhes das especificações ou mesmo previsão de lançamento para o modelo, que até o momento ainda é apenas um conceito. É preciso esperar para saber como os desenvolvedores vão explorar a verticalidade da tela, uma vez que, além de algumas aplicações muito específicas, é difícil imaginar como o público geral vai se beneficiar de uma tela que expande verticalmente.