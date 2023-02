Nothing Phone (2) têm especificações vazadas antes da hora; confira

Após agitar as redes sociais com o lançamento de um celular transparente, a marca europeia Nothing tenta manter em segredo o próximo aparelho da companhia. No entanto, detalhes sobre a suposta ficha técnica do Nothing Phone (2) já foram vazados. De acordo com as informações preliminares, o smartphone virá ao mundo no segundo semestre de 2023 e terá hardware de topo de linha — o que incluiria até 12 GB de RAM e processador da série Snapdragon 8, da Qualcomm.