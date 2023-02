Nova equipe da Meta vai adicionar IA ao WhatsApp e Instagram; entenda

O que é tecnologia pra você? Comente no Fórum do TechTudo

A equipe de inteligência artificial da Meta terá comando do vice-presidente em IA da empresa, Ahmad Al-Dahle - que, antes de entrar na empresa de Zuckerberg em 2020, trabalhou por 16 anos na Apple . Um dos principais objetivos com esse novo time seria unificar todos os trabalhos relacionados à inteligência artificial em uma só área.

O investimento da Meta em inteligência artificial segue a tendência de outras empresas de tecnologia - que, após o boom do ChatGPT da OpenAI, agora voltam sua atenção às IAs. Um exemplo recente disso é o Snap , que, também na segunda-feira (27), anunciou estar desenvolvendo um recurso de chatbot baseado no ChatGPT para o Snapchat . A novidade estaria disponível apenas em uma modalidade paga do app.

A corrida pelo IA também envolve outros nomes grandes entre as big tech, inclusive o Google - que, no início de fevereiro, apresentou o Bard, serviço de inteligência artificial que, baseado no LaMDA, pretende competir com o Bing com ChatGPT. Ainda não há previsão de lançamento para o Bard, mas a expectativa é de que a ferramenta ainda demore um pouco para ser lançada para o público geral, principalmente após o chatbot errar em uma pergunta feita no seu vídeo promocional. Entenda melhor sobre o caso aqui.