Nubank lança cartão para clientes cegos ou de baixa visão; saiba pedir

O Nubank lançou, nesta quinta-feira (23), o NuBraille, um cartão físico com experiência acessível em Braille para clientes cegos ou com baixa visão. A novidade contará com o primeiro nome do usuário, ou empresa com até 11 dígitos, e os quatro últimos dígitos impressos no sistema de escrita tátil diretamente no objeto. O nome do cartão é escrito em letras minúsculas, sem número e sem a presença de caracteres especiais. A funcionalidade está disponível nos cartões com versões Mastercard gold e platinum e está disponível tanto para pessoas físicas como jurídicas.