Nvidia Reflex: o que é e como ativar recurso em placas de vídeo

Nvidia Reflex é uma tecnologia proprietária da Nvidia que foi anunciada junto com a família 3000 de placas RTX da fabricante. O objetivo é aprimorar as questões de tempo de resposta em jogos , reduzindo a latência e otimizando drivers, o que vai fazer com que o tempo entre as ações do jogador e o que é exibido na tela tenha um intervalo menor.

O recurso, embora anunciado junto com uma das mais recentes gerações de placas de vídeo da empresa, também é compatível com outras placas da fabricante, tendo suporte nos modelos a partir da geração GTX 900. Abaixo, o TechTudo apresenta mais informações sobre o Nvidia Reflex e explica como ativar o recurso para ter uma melhor experiência em jogos compatíveis.

O que é latência?

Como mencionado, a latência basicamente é o tempo que uma ação do jogador leva se refletir dentro do jogo, de modo que ela pode variar dependendo de questões de hardware e software que impactam no tempo de resposta. Por menor que o tempo seja, medido em milissegundos (ms), quando falamos de jogos competitivos, o atraso pode ser a diferença entre um tiro perfeito e um erro, fazendo com que jogadores possam se beneficiar bastante com o recurso.

A latência em jogos pode ser dividida em alguns segmentos como:

Latência periférica: que corresponde ao tempo que o mouse ou teclado (periféricos) leva para ter suas entradas processadas pelo PC;

que corresponde ao tempo que o mouse ou teclado (periféricos) leva para ter suas entradas processadas pelo PC; Latência de jogo: que é o tempo que o quadro fica na fila para ser renderizado enquanto a GPU completa os demais quadros;

que é o tempo que o quadro fica na fila para ser renderizado enquanto a GPU completa os demais quadros; Latência do PC: que é o tempo que o PC leva para processar as informações de cada quadro;

que é o tempo que o PC leva para processar as informações de cada quadro; Latência de exibição: tempo que leva para o display exibir o quadro novo gerado depois que a GPU concluiu a construção do mesmo;

tempo que leva para o display exibir o quadro novo gerado depois que a GPU concluiu a construção do mesmo; Latência de sistema: o tempo geral que mede todo o processo desde o input até o quadro exibido.

O que o Nvidia Reflex faz?

O recurso da Nvidia utiliza um SDK, que é um conjunto de ferramentas de softwares destinado a desenvolvedores, para analisar os processos e encontrar formas de otimizar o tempo de resposta. O recurso é capaz de otimizar drivers para que tanto periféricos quanto telas e, claro, os jogos (software) realizem os processos da maneira mais rápida possível, priorizando assim a performance.

Como um SDK, ou seja, ferramenta de desenvolvimento, o recurso precisa ser empregado pelos desenvolvedores dentro dos jogos, o que faz com que não seja compatível com qualquer game. De qualquer forma, já existem muitos títulos compatíveis com o Nvidia Reflex, sendo muitos deles jogos competitivos.

Embora funcione com praticamente qualquer periférico, existem alguns modelos avançados que contam com uma integração maior com o recurso, fazendo com que alguns mouses e monitores ofereçam ganhos ainda maiores quando o Nvidia Reflex está ativado.

Como ativar o recurso?

O Nvidia Reflex pode ser ativado dentro das configurações gráficas dos jogos, afinal, como mencionado, o recurso requer compatibilidade por parte dos títulos. Deste modo, habilitar o Nvidia Reflex é uma tarefa similar a alterar outras funções como V-Sync, Ray Tracing, FSR e outras, variando de acordo com o jogo. Abaixo segue uma lista com alguns dos jogos compatíveis com o recurso:

Além de utilizar o software da Nvidia, é importante ressaltar que, para ter um melhor desempenho em jogos, é preciso manter drivers atualizados, assim como utilizar as especificações recomendadas pelos desenvolvedores dos jogos. Uma alternativa, que é inclusive muito utilizada por jogadores profissionais, é reduzir a qualidade visual e até mesmo resolução em jogos competitivos, o que claro, vai impactar negativamente no visual, mas tende a fazer com que o sistema possa entregar mais quadros por segundo.

Desabilitar o V-Sync também é essencial para otimizar o tempo de resposta em jogos, assim como utilizar modelos de periféricos que contam com funcionalidades que aprimoram a responsividade, o que vai beneficiar não só quem utiliza as placas da Nvidia, mas todos os jogadores que procuram reduzir a latência.