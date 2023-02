O Lobo Viking: veja o final explicado do filme da Netflix

O longa norueguês de terror O Lobo Viking está no Top 10 de filmes da Netflix. Com um enredo cheio de mistérios e reviravoltas, a produção mobilizou o público para desvendar alguns enigmas da trama. O filme tem direção de Stig Svendsen (Elevador), que também assina o roteiro com Espen Aukan (O Troll da Montanha), e elenco com Elli Rhiannon Müller Osborne (Royalteen), Liv Mjönes (Estocolmo Leste), Arthur Hakalahti (Armadilha do Caçador), Sjur Vatne Brean (Twigson and the Sea Monster), entre outros.