O Lobo Viking: veja sinopse, elenco e crítica ao filme da Netflix

O filme O Lobo Viking (Viking Wolf) estreou no catálogo da Netflix recentemente e, apesar de não ser uma produção original do streaming, aqui no Brasil ela já se encontra no Top 10 de longas mais vistos do serviço, ocupando a segunda posição do ranking. Com direção e roteiro de Stig Svendsen (Elevador) em parceria com Espen Aukan, a trama acompanha a história da adolescente Thale, interpretada por Elli Rhiannon Müller Osborne, ao presenciar o assassinato brutal de uma estudante.

Com um pouco mais de uma hora e meia de duração, o projeto cinematográfico foi produzido pelas empresas Filmkameratene A/S e REinvent Studios, e o lançamento oficial do thriller de terror ocorreu em novembro de 2022. Se você gosta de histórias arrepiantes, confira, a seguir, mais detalhes de O Lobo Viking, como sinopse, elenco e repercussão:

2 de 3 Produção norueguesa de suspense é estrelada por Elli Rhiannon Müller Osborne — Foto: Divulgação/Netflix Produção norueguesa de suspense é estrelada por Elli Rhiannon Müller Osborne — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de O Lobo Viking

Ao se mudar para uma cidadezinha do interior com os pais, a adolescente Thale, de 17 anos, logo é convidada para uma festa de jovens locais. Na ocasião social, entretanto, a protagonista presencia uma estudante ser brutalmente assassinada e, pelos machucados no corpo da vítima, tudo indica que se trata de uma animal selvagem. Ao se tornar a testemunha chave do crime, Thale passa a ser atormentada por visões horríveis com um lobisomem, além de desejos igualmente bizarros.

Elenco

Além de ser estrelado por Elli Rhiannon Müller Osborne (Royalteen) no papel da protagonista Thale, o elenco de O Lobo Viking ainda é contemplado com nomes como Liv Mjönes (O Advogado), Sjur Vatne Brean (Três Desejos para Cinderela), Vidar Magnussen (Aqui está Harold), Arthur Hakalahti (Namorado de Natal), Øyvind Brandtzæg (Tempos de Escuridão), Ívar Örn Sverrisson (Sky Palace), Øyvind Brandtzæg (Possession) e os novatos Sverre Breivik e Silje Øksland Krohne.

3 de 3 Em O Lobo Viking, um assassinato acontece e tudo indica que se trata de uma animal selvagem — Foto: Reprodução/IMDb Em O Lobo Viking, um assassinato acontece e tudo indica que se trata de uma animal selvagem — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão

Apesar da recente popularidade do thriller na Netflix, O Lobo Viking teve uma recepção mediana pela crítica especializada, como é demonstrado nos sites agregadores. No IMDb, por exemplo, 2,6 mil usuários avaliaram a obra cinematográfica com nota 5.2. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Stig Svendsen tem um índice de aprovação de apenas 40% com base em 5 reviews, e uma pontuação de 43% em relação à audiência.

Sobre as críticas de grandes veículos internacionais, como é o caso do Ready Steady Cut, a jornalista Lori C. tece comentários mistos sobre o longa, afirmando que "O Lobo Viking falha em suas tentativas de contar uma história profundamente emocional. Ele consegue ser um filme divertido de lobisomem com bons efeitos visuais e a quantidade certa de horror corporal apimentado". Por fim, James Field, do Pajiba, descreve o projeto como "um drama familiar em partes iguais e uma investigação profunda da cena do crime, com o susto ocasional jogado em boa medida".