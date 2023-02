O pai do Apple Watch: conheça o primeiro smartwatch do mundo

Relógios inteligentes ganharam bastante popularidade nos últimos anos, aparecendo no mercado como peças fundamentais para complementar o uso de celulares. Engana-se, no entanto, quem pensa que o Apple Watch foi o primeiro smartwatch a ser comercializado no mundo, embora ocupe o pódio dos produtos do segmento . Muito antes de a Apple pensar em lançar o gadget, que teve sua primeira versão anunciada em 2015, a HP anunciou aquele que é considerado o primeiro relógio inteligente da história: o HP-01.

Mesmo que o conceito de smartwatch pareça recente, o início de sua tecnologia é datado em 1977, quando surgiu o relógio da HP. O dispositivo contava com uma tela LED e vinha acompanhado de uma pequena caneta para ajudar no manuseio de suas mini teclas. Obviamente, o acessório não trazia as mesmas funcionalidades vistas em modelos atuais de a Apple, Samsung ou Xiaomi, mas fazia muito mais do que mostrar apenas as horas, conseguindo também armazenar informações em seu sistema — o que era um avanço para a época. Veja a seguir mais detalhes sobre o primeiro smartwatch do mundo.

2 de 5 Primeiro relógio inteligente HP-01 — Foto: Reprodução/Museu das Calculadoras HP Primeiro relógio inteligente HP-01 — Foto: Reprodução/Museu das Calculadoras HP

Design

3 de 5 Cores do painel do HP-01 podiam variar — Foto: Divulgação/The Museum of HP Calculators Cores do painel do HP-01 podiam variar — Foto: Divulgação/The Museum of HP Calculators

A novidade da HP podia ser encontrada em três modelos, um totalmente feito em aço inoxidável prateado, outro com o painel de bronze, e uma versão mais sofisticada, banhada a ouro 14 quilates. O mostrador do relógio tinha 28 teclas minúsculas, que podiam ser acessadas com a caneta que fazia parte do estojo. Para não deixar o usuário refém do item, o HP-01 possuía quatro teclas em alto-relevo, levantadas para facilitar o acesso dos dedos. Elas eram D (data), A (alarme), M (memória) e T (hora).

Havia ainda mais dois botões embutidos que podiam ser acessados sem a caneta. As teclas eram R (ler/recuperar/reiniciar — dependendo do modo) e S (cronômetro). Todas as outras deveriam ser pressionadas ou com a caneta que acompanhava o relógio (e que curiosamente trazia também uma ponta esferográfica retrátil) ou com uma pequena chave, que se encaixava no fecho da pulseira.

O relógio digital pesava 170 g, tinha 15 mm de espessura e não havia pinos ou parafusos à mostra prendendo a pulseira, que era lisa tanto por dentro quanto por fora. Segundo a descrição feita pela própria companhia, o fecho tinha um recurso de liberação rápida que facilitava a colocação da pulseira na horizontal durante a troca das pilhas.

As funções do relógio

4 de 5 HP-01 é considerado o primeiro smartwatch do mundo — Foto: Divulgação/The Museum of HP Calculators HP-01 é considerado o primeiro smartwatch do mundo — Foto: Divulgação/The Museum of HP Calculators

Nos anos 1970, relógios digitais que mostravam as horas e funcionam como calculadoras já eram populares. O HP-01, no entanto, dava um passo a mais porque conseguia armazenar as informações digitadas, além de contar com funções como cronômetro, timer, despertador, calendário de 200 anos e alteração de fusos horários. Ele trazia seis chips que continham o equivalente a 38 mil transistores e vinha com três baterias, das quais duas alimentavam o display e a outra o circuito do relógio.

O primeiro smartwatch também trazia características resistentes, como a possibilidade de operar em um campo magnético de até 60 graus sem efeito adverso, resistência a choque e com proteção contra água. A fabricante afirmava que, embora o HP-01 não tenha sido criado para o uso subaquático, ele foi projetado e testado para resistir à imersão de 10 m por cinco minutos a 25º C, desde que não estivesse com nenhum defeito na estrutura.

Preço

5 de 5 Versão mais cara do relógio era vendida por US$ 750, quase o mesmo valor do que o Apple Watch Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Versão mais cara do relógio era vendida por US$ 750, quase o mesmo valor do que o Apple Watch Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Por ser considerado um artigo de luxo, o relógio digital da HP não era barato, nem para os dias de hoje. Sua versão banhada a ouro custava cerca de US$ 750, equivalente a aproximadamente R$ 3.876, em conversão direta, usando o câmbio atual. Sua versão toda feita em aço inoxidável não ficava muito atrás, sendo apenas cem dólares mais barata, saindo por US$ 650, cerca de R$ 3.359, em conversão recente.