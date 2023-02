Acesso remoto: veja o que é e como fazer em outro PC ou celular via app

Acesso remoto é uma tecnologia que permite um dispositivo, como um computador, smartphone ou tablet, acessar um servidor privado e se conectar com outro à distância – ou seja, que não está fisicamente conectado à mesma rede. Essa ligação direta é feita com segurança de dados em ambos os lados e pode trazer diversos benefícios para manutenção, por exemplo.

Mas, na prática, o que é acesso remoto? Essa tecnologia permite acessar e-mails e arquivos corporativos fora do local de trabalho via VPN, assim como compartilhar a tela do seu PC ou notebook em aulas ou palestras à distância. Dessa forma, o receptor pode visualizar exatamente o que é reproduzido no computador principal e, por vezes, fazer edições e alterações permanentes de software mediante permissão no dispositivo.

1 de 3 Acesso remoto dá acesso seguro a servidores de empresas e possibilita controlar outras máquinas — Foto: Reprodução/VPNfires Acesso remoto dá acesso seguro a servidores de empresas e possibilita controlar outras máquinas — Foto: Reprodução/VPNfires

Como funciona o acesso remoto?

Em muitos casos acontece online via internet e permite controlar computadores de terceiros. Seu uso mais frequente é para suporte remoto softwares, já que o técnico pode ver e até pedir permissões para manipular a máquina completamente sem estar diante do computador. Utilizando as ferramentas adequadas, é possível acessar computadores com qualquer sistema operacional, em qualquer rede, a partir de desktop, smartphone ou tablet conectado.

A maneira mais comum de usar o acesso remoto é por meio de uma VPN (Rede Privada Virtual, e português), que consegue estabelecer uma ligação direta entre o computador e o servidor de destino – criando uma espécie de "túnel protegido" na internet. Isso significa que o usuário pode acessar tranquilamente seus documentos, e-mails corporativos e sistemas na nuvem sem preocupação de ser interceptado por administradores de outras redes.

Para criar uma VPN existem duas maneiras: por meio do protocolo SSL ou softwares. Na primeira, a conexão pode ser feita usando somente um navegador e um serviço em nuvem. No entanto, sem o mesmo nível de segurança e velocidade dos programas desktop. Já a segunda e mais comum, é necessário um software que utiliza protocolo IPseg para fazer a ligação direta entre dois computadores ou entre um computador e um servidor. Nesse caso, a conexão tende a ser mais rápida e a segurança otimizada.

2 de 3 Acesso remoto mais comum é feito por meio de VPN, a rede privada virtual — Foto: Reprodução/Best VPN Acesso remoto mais comum é feito por meio de VPN, a rede privada virtual — Foto: Reprodução/Best VPN

Como fazer acesso remoto?

1. Em PC e notebooks

Alguns sistemas operacionais oferecem recursos nativos de acesso remoto. No Windows 11, há suporte nas versões Pro e Home por meio da ferramenta "Conexão de Área de Trabalho Remota". No Mac OS X, o Apple Remote Desktop dá conta do trabalho. Há outras alternativas para usuários de PC e notebooks com Linux.

Para fazer acesso remoto pelo Chrome e outros navegadores, há boas opções gratuitas disponíveis como o Screenleap e SkyFex, por exemplo. Alguns nem necessitam de criação de conta para utilizar e, portanto, basta que ambas as máquina acessem o serviço para serem habilitadas. Há também a opção de enviar um convite para a máquina a ser controlada antes de começar.

Os softwares próprios para VPN são mais comuns de serem usados. Programas como TeamViewer, LogMeIn (Windows ou Mac) ou Real VNC (Windows, Mac ou Linux) devem ser instalados tanto na máquina controladora (host) quanto no computador controlado (client). A conexão é criada automaticamente após serem dadas as permissões de ambos os lados; lembrando que podem ser necessários senhas e o IP das máquinas para logar.

2. Celulares e tablets

3 de 3 Hoje, VPNs podem ser criadas usando PC, Mac, Linux, Android e iOS — Foto: Reprodução/Astrill Hoje, VPNs podem ser criadas usando PC, Mac, Linux, Android e iOS — Foto: Reprodução/Astrill

O acesso remoto no celular ou tablet também pode ser feito para controlar computadores pessoais. Usando clients no PC com Windows ou Mac OS X e aplicativos de host nos gadgets móveis, é possível ver tudo o que acontece com sua máquina e controlar funções, inclusive desligá-la, de qualquer lugar.

Tanto o TeamViewer quanto LogMeIn têm versões para Android e iOS, com recursos completos de acesso remoto ao PC ou notebook. É possível cadastrar vários computadores e controla-los à distância sem problemas, via conexão Wi-Fi ou internet móvel.

O TeamViewer tem versões gratuitas para as duas plataformas mobile, enquanto o LogMeIn é pago para Android e gratuito para iOS, porém exigindo assinatura para utilização dos recursos. Usuários de aparelhos Android e iPhone e iPad têm ainda diversas opções pagas e gratuitas em suas respectivas lojas. A maioria delas tem avaliações bastante positivas dos usuários.

