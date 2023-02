O que é H+, H, G e E? Veja o significado das letras no celular

O que é "H+", "H", "G" ou "E"? As letras que aparecem ao lado da barra de sinal do celular indicam a tecnologia usada no momento para acessar a internet e também a velocidade da sua conexão. É importante conhecer esses símbolos, já que isso afeta diretamente a qualidade da navegação e velocidade de download de conteúdos.

Atualmente, o oferecimento do suporte à internet 5G está virando padrão entre os lançamentos de smartphones. Apesar disso, as demais tecnologias seguem presentes no cotidiano. Confira nas linhas a seguir os estágios de evolução da rede móvel e seu significado.

1 de 4 Internet 3G foi pontapé inicial para o boom dos smartphones — Foto: Thai Nguyen/Unsplash Internet 3G foi pontapé inicial para o boom dos smartphones — Foto: Thai Nguyen/Unsplash

Qual é a melhor operadora de celular do Brasil? Opine no Fórum do TechTudo.

O que é a letra G ou GPRS?

A sigla "G" significa "GSM" ou Sistema Global para Comunicações Móveis, em português, e se refere a uma modalidade de rede móvel amplamente utilizada, que permite a realização de chamadas telefônicas e o acesso à Internet. Já o "GPRS" significa "Serviço Geral de Rádio em Pacotes" e é uma tecnologia de transferência de dados que permite a transmissão de informações em pacotes, comercialmente lançada em 2000. Embora seja mais antiga, é amplamente utilizada em regiões onde as redes de nova geração não estão disponíveis, como zonas rurais remotas, por exemplo.

A presença do "G" ou "GPRS" no topo do celular indica que o dispositivo está conectado à rede móvel e pronto para acessar a Internet. No entanto, a velocidade de conexão é bem lenta. Isso porque a taxa de transferência de dados varia entre 56 Kbps e 114 Kbps, sendo adequada apenas para o envio de mensagens de texto através da rede. Apesar do protagonismo desse tipo de tecnologia em celulares mais simples do passado, a primeira implementada pela indústria foi o 1G.

O que é a letra E ou EDGE?

2 de 4 LG BL40 Chocolate conseguia acessar páginas web através da conexão EDGE — Foto: TechTudo LG BL40 Chocolate conseguia acessar páginas web através da conexão EDGE — Foto: TechTudo

A letra “E” ou “EDGE” (sigla inglesa para Taxas Aperfeiçoadas de Dados para Evolução do GSM) é a geração seguinte do “G” e do “GPRS”. O “EDGE” foi desenvolvido pela indústria de telecomunicações para atender à crescente demanda por acesso à internet móvel. Ela oferece velocidades melhores que a da geração passada, mas ainda é insuficiente para uma experiência ideal de navegação. O tempo de carregamento de páginas web costuma ser lento.

Geralmente, a velocidade de dados de uma rede desse tipo fica entre 400 Kbps e 1 Mbps. Isso faz com que o “EDGE” seja visto por alguns especialistas como uma espécie de “2.75G”. A principal vantagem do uso dela pela indústria a partir de 2003 é a velocidade semelhante a do 3G, mas sem a exigência de atualizações da infraestrutura já existente.

O que é 3G?

A terceira geração da internet móvel é composta por uma sopa de letrinhas, em que cada sigla explica o grau de maturidade da tecnologia 3G. A primeira delas é a “UMTS” – sigla para “Sistema Universal de Telecomunicações Móveis”. Embora a velocidade de download de até 2 Mbps não impressione hoje em dia, as redes 3G do tipo UMTS foram as primeiras a suportar chamadas de vídeo.

Foi a partir dela que a indústria móvel decolou e os primeiros smartphones começaram a surgir. O usuário pode, cada vez mais, usar o dispositivo móvel para acessar páginas web, fazer download de anexos do e-mail e permanecer conectado a serviços de mensagens, como o BBM e ICQ. Em seguida, temos o “HSPA” (“Acesso a Pacotes de Alta Velocidade”) e a sua versão mais avançada, o “HSPA+”.

O que é H ou HSDPA?

Surgida em 2005 como uma evolução da tecnologia 3G, o HSDPA é sigla inglesa para “Acesso a Pacotes de Download de Alta Velocidade" e veio com o objetivo de oferecer uma conexão à internet móvel mais rápida e eficiente. A rede foi desenvolvida pelas principais operadoras de telefonia móvel e fabricantes de equipamentos da época, como Ericsson, Nokia e Huawei.

A velocidade de até 14 Mbps permite que o usuário consuma vídeos em alta resolução em serviços de streaming, como YouTube e Netflix, por exemplo, mesmo que às vezes essa experiência seja acompanhada do buffering – aquele tempo de espera do carregamento de um vídeo quando a internet é mais lenta.

O que é H+ ou HSDPA Plus?

A versão “Plus” do HSDPA foi chamada comercialmente de 3.5G por operadoras de telefonia e surgiu no início dos anos 2010. Essa é a rede de dados mais rápida antes da adoção do 4G e tem velocidade máxima de download de até 42 Mbps – taxa três vezes maior que o HSDPA convencional. Com isso, vídeos na resolução Full HD já podem ser experimentados.

O que é o LTE do 4G?

3 de 4 4G oferece experencia superior a muitas conexões banda larga — Foto: Tainah Tavares/TechTudo 4G oferece experencia superior a muitas conexões banda larga — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

O LTE é a sigla inglesa para “Evolução de Longo Prazo” e corresponde ao início da quarta geração de redes móveis: o famoso 4G. Essa rede oferece velocidades de até 150 Mbps. Ou seja, é superior a muitas conexões de banda larga, apesar da provável latência consideravelmente pior que a torna desaconselhável para uso de alguns jogos.

Apesar disso, o LTE já é suficiente para a transmissão ininterrupta de vídeos em 4K em serviços de streaming, como Netflix e YouTube. Páginas web mais complexas também tendem a ser carregadas mais facilmente no 4G. O primeiro serviço comercial de LTE foi lançado em 2009 – um ano antes do H+.

O que é o LTE-A ou 4G+?

A adição da letra “A” do LTE vem de “avançado”. Esse é o estágio intermediário entre o 4G e o 5G e surgiu por volta de 2010, quando a indústria de telecomunicações começou a procurar maneiras de aumentar a velocidade e a eficiência da conexão móvel. O LTE-A foi lançado em 2011.

Em condições ideais de infraestrutura, o LTE-A pode alcançar entre 300 Mbps e 600 Mbps de velocidade. Isso é possível devido à tecnologia de "agregação de portadoras", que basicamente usa vários sinais 4G e antenas de forma simultânea. Esse processo também é conhecido como MIMO (sigla para “Múltipla Entrada e Múltipla Saída”).

É possível ver no mercado o uso dos jargões 4G+ e 4.5G. Esses dois possuem uma diferença, já que o primeiro utiliza duas faixas de frequência ao mesmo tempo, enquanto o segundo trabalha com três faixas de frequência simultânea, sendo quatro antenas de transmissão e quatro para recepção.

O que é 5G?

4 de 4 Galaxy S23 Ultra é um dos vários smartphones com suporte ao 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 Ultra é um dos vários smartphones com suporte ao 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A quinta geração de internet móvel (5G) só foi lançada oficialmente em 2009, mas já estava em desenvolvimento desde 2009. A versão “pura” da tecnologia chegou ao Brasil em julho e o destaque principal é a superioridade da conexão. Isso porque o 5G pode alcançar velocidades médias de download superiores a 1 Gbps, bem como latência reduzida.