O que significa 'exortar entrega' na Shein? Veja para que serve o botão

"Exortar a entrega" é a nova expressão presente no site e no aplicativo da Shein, disponível para Android e iPhone (iOS). Ela aparece em um botão interativo na seção de rastreamento do pedido e tem confundido os clientes do e-commerce, que questionam o seu significado. Isso porque, a princípio, a plataforma não explicou o que acontece caso o comprador clique na opção misteriosa. O botão "Exortar a entrega", na verdade, serve para abrir uma ordem quando o pedido está atrasado, podendo ser utilizado para agilizar compras urgentes e que não podem atrasar mais. A seguir, veja mais detalhes sobre a atualização e tire suas dúvidas sobre a opção "Exortar a entrega".