Onde assistir à Alquimia das Almas? Veja elenco e enredo da 2ª temporada

A série sul-coreana de fantasia Alquimia das Almas, lançada em junho de 2022, está disponível na Netflix . Até o momento, quatro dos dez episódios da segunda temporada já estão disponíveis, sendo lançados dois a cada sábado. Na trama, ambientada no reino fictício de Daeho, acompanhamos o herdeiro da tradicional família Jang, Jang Wook (Lee Jae-wook), que carrega o título de encrenqueiro e convive com boatos acerca de sua origem. Enquanto lida com isso, ele é secretamente treinado por uma poderosa feiticeira presa no corpo de uma mulher cega.

O dorama foi originalmente ao ar na emissora sul-coreana tvN, famosa por outras séries como Vincenzo e Crash Landing on You. Na primeira temporada, a dupla de protagonistas foi interpretada pelos atores Lee Jae-wook (Memórias de Alhambra) e Jung So-min (Porque esta é a minha primeira vida), mas para a segunda season a atriz principal é Go Yoon-jung (Sweet Home). Confira, a seguir, mais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

2 de 3 Na primeira temporada de Alquimia das Almas, o ator Lee Jae-wook (Jang Wook) contracenou com a atriz Jung So-min (Mu-deok) — Foto: Reprodução/IMDb Na primeira temporada de Alquimia das Almas, o ator Lee Jae-wook (Jang Wook) contracenou com a atriz Jung So-min (Mu-deok) — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Alquimia das Almas

Misturando o período Joseon (dinastia que durou de 1392 a 1897 na atual Coreia) e fantasia, Alquimia das Almas conta a história de indivíduos que têm seus destinos entrelaçados por uma magia capaz de mudar a alma das pessoas. Jang Wook, herdeiro que não conhece a própria origem, passa a ser treinado secretamente por uma poderosa feiticeira que está presa no frágil corpo de uma mulher cega chamada Mu-deok. Ambos precisam se ajudar para evitar que pessoas mal intencionadas usem essa magia para controlar o reino.

Na segunda temporada, três anos após os eventos do último episódio da primeira season, Jang Wook volta dos mortos como um caçador de almas invasoras. Originalmente presa em um corpo que não era seu, a poderosa feiticeira Naksu surge para Jang Wook, desta vez, sem memórias.

Elenco e equipe técnica

Alquimia das Almas foi escrita por Hong Jung-eun e Hong Mi-ran, também conhecidas como irmãs Hong, as mesmas roteiristas do sucesso Hotel Del Luna. O ator Lee Jae-wook, rosto conhecido pelos K-dramas Memórias de Alhambra e Eojjeoda Balgyeonhan Haru, assume o papel principal de Jang Wook na produção. Com uma trama que fala sobre troca de almas, da primeira para a segunda season, duas atrizes compartilharam o papel da feiticeira Naksu; Jung So-min, a protagonista da série Porque esta é a minha primeira vida, e Go Yoon-jung, também presente na produção de terror Sweet Home.

3 de 3 A série Alquimia das Almas é ambientada no reino fictício de Daeho, durante o período Joseon — Foto: Reprodução/IMDb A série Alquimia das Almas é ambientada no reino fictício de Daeho, durante o período Joseon — Foto: Reprodução/IMDb

Entre os outros nomes do elenco estão os atores Hwang Min-hyun, também vocalista no grupo de K-pop NU’EST; Yoo Joon-Sang, também diretor e conhecido pelo filme O Dia em que Ele Chegar; e Oh Na-ra, que contracenou na série My Mister.

Repercussão entre a crítica e o público

Desde sua estreia, Alquimia das Almas se tornou um amplo sucesso de público e crítica. Entre os indicadores de aprovação da emissora tvN, a primeira temporada terminou com classificação 9,2% em todo o país e 9,9% em Seul, capital da Coreia do Sul. O sucesso explica a produção tão rápida de uma nova temporada, algo considerado pouco comum entre os K-dramas. No IMDb, a repercussão entre o público e a crítica é muito positiva, alcançando nota 8,8. Apesar de ainda não haver consenso entre os críticos do Rotten Tomatoes, a aprovação da audiência é de 97%.

Para Johnny Loftus, do site Decider, uma vez que o espectador pega o ritmo da série e se acostuma com todas as terminologias, há muito para desfrutar, principalmente por ser uma série engraçada, algo que pode ser surpresa para os espectadores. "Depois de todos os uivos de fantasia e bolas de energia girando [...], Alquimia das Almas se resume a Wook e Mu-deok fazendo caretas um para o outro enquanto navegam em seu romance dentro do quadro de um relacionamento de mestre e servo”, conta.

Trailer oficial de Alquimia das Almas