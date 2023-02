Onde assistir a Blue Lock? Veja história e personagens do anime de futebol

Blue Lock, anime de futebol disponível no Crunchyroll , é uma adaptação do mangá escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura. Serializado a partir de 2018, a animação é amplamente aclamada pela crítica especializada. Desde a estreia da primeira parte da primeira temporada, em outubro de 2022, o título se tornou um sucesso entre os animes de esporte e conquistou um espaço no coração dos fãs.

Recentemente, desde 7 de janeiro, os espectadores podem assistir ao complemento da season um de forma legendada ou dublada na plataforma de streaming. A adaptação do mangá para as telinhas foi feita pelo studio 8-Bit, muito conhecido por That Time I Got Reincarnated as a Slime e Infinite Stratos. Confira abaixo o enredo, personagens e o trailer disponibilizado.

Enredo do anime

Na história do anime, nós acompanhamos a jornada de Isagi Yoichi, um jovem que vê seu sonho de se tornar jogador de futebol cada vez mais distante, pois não enxerga evolução e talento em si. Ao mesmo tempo, a Associação Japonesa de Futebol faz uma análise e entende que o principal motivo dos recentes fracassos em torneios internacionais é o fato de eles não possuírem um atacante goleador.

A partir daí, Jinpachi Ego, um excêntrico treinador, é contratado para montar um projeto, o Blue Lock, capaz de produzir o melhor centroavante do mundo, que precisa ser egoísta para marcar muitos gols por conta própria. Nesse momento, as histórias se cruzam, já que o protagonista e outros jogadores japoneses são convidados para participar desse programa especial.

Os jovens são preparados para despertar o seu lado egoísta que está adormecido, mesmo quando jogam em equipes, na primeira fase dos testes. A cada prova, Jinpachi atualiza o ranking dos atletas, classificando quem é o melhor naquele momento. No fim, apenas um restará e se tornará o maior atacante do mundo, enquanto o resto nunca mais poderá jogar pela Seleção Japonesa.

Personagens

No enredo do anime, a Associação Japonesa de Futebol seleciona 300 jovens jogadores para participar do projeto Blue Lock. Por esse número, já dá para entender que a trama apresenta muitos personagens, porém só alguns têm mais tempo de tela, já que possuem um envolvimento maior com o protagonista. Conheça alguns deles:

Isagi Yoichi: com uma personalidade amigável e alegre, o protagonista de Blue Lock começa como um dos jogadores mais fracos. Porém, ao participar dos primeiros testes do programa da Associação de Futebol Japonesa, ele descobre que tem uma capacidade elevada de leitura do jogo, o que o coloca a frente de seus adversários.

Miguru Bachira: atacante habilidoso e driblador, Bachira participou do time Z com o protagonista na primeira fase do anime. Mesmo sendo uma pessoa excêntrica e muito engraçada, ele sente que possui um monstro dentro de si, que o torna um jogador muito perigoso e forte.

Rensuke Kunigami: também participante do time Z, Kunigami é um jogador forte fisicamente e tem o objetivo de se tornar um super-herói dentro do futebol. Para não desviar desse propósito, ele sempre busca vencer todas as suas disputas de uma forma justa.

Hyoma Chigiri: um atacante prodígio, sempre foi apaixonado por futebol desde a infância, porém teve seu sonho destruído após uma lesão que tirou a sua qualidade especial, a supervelocidade. Quando cruza a sua história com Isagi no time Z, Chigiri consegue superar o que o impedia de correr em busca do seu objetivo.

Seishiro Nagi: considerado um gênio, foi uma grande pedra no sapato do protagonista no final da fase de times. Nagi é muito preguiçoso e nunca achou graça no futebol, porém, ao enfrentar Isagi, ele descobre que é apaixonado por vencer.

Rin Itoshi: classificado como o número um do Blue Lock, Itoshi é, disparadamente, o melhor atacante do anime. O seu principal objetivo no programa não é apenas se tornar um grande jogador e atuar na Seleção Japonesa, mas sim derrotar seu irmão.

Anri Teieri: calma e muito determinada, Anri faz parte Associação Japonesa de Futebol e foi a responsável por incentivar a criação de um plano para vencer a próxima edição da Copa do Mundo.

Jinpachi Ego: com uma aparência pálida, cabelos escuros e uma personalidade muito fria, Jinpachi foi o treinador contratado para desenvolver o projeto capaz de criar o melhor atacante do mundo.

Repercussão da crítica

O mangá de Blue Lock é uma obra muito aclamada pela crítica, por isso a adaptação em anime já carrega muita expectativa desde o seu lançamento. O enredo é muito elogiado por fugir do padrão de outras obras do mesmo gênero, trazendo até elementos de um Battle Royale, como Round 6 da Netflix. Porém, a animação também chamou bastante atenção dos críticos e dos espectadores, principalmente nas cenas de ação, que mistura o 2D com pequenos momentos de 3D.

No IMDB, Blue Lock conquistou nota de 8,4 com base em 4,4 mil avaliações. Além disso, o jornalista Adam Lock, do site Ready Steady Cut, colocou o título como o primeiro da lista em um top 10 de animes de futebol, na frente de clássicos como Super Onze (nota 8,0 no IMDB) e Super Campeões (nota 8,2 no IMDB).