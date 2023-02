Onde assistir a Brooklyn 99? Conheça elenco, sinopse e trailer da série

Brooklyn Nine-Nine é um seriado de comédia que aborda o cotidiano em uma delegacia do Brooklyn, em Nova York. Idealizado por Dan Goor e Michael Schur, vencedores do Emmy por produção e roteiro, e responsáveis por outras produções de sucesso com The Office, Parks and Recreation e The Good Place, o seriado já tem oito temporadas disponíveis na Netflix .

Diferente de uma série de formato serializado, no qual um episódio depende do outro em Brooklyn Nine-Nine, a característica da série é procedural. Isso significa que todos os episódios possuem começo, meio e fim ao mesmo tempo em que seguem os acontecimentos gerais da narrativa. O seriado também é conhecido por abordar assuntos extremamente importantes como discriminação racial, preconceito, homofobia e assédio. Confira, a seguir, mais detalhes sobre enredo, elenco e repercussão de Brooklyn Nine-Nine.

2 de 3 As oito temporadas de Brooklyn Nine-Nine estão disponíveis na Netflix — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes As oito temporadas de Brooklyn Nine-Nine estão disponíveis na Netflix — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Sinopse de Brooklyn Nine-Nine

A produção conta a história da dinâmica na 99ª Delegacia do Brooklyn, em Nova York. Neste cenário, o Detetive Jake Peralta (Andy Samberg), é o grande protagonista, responsável pela maior parte do índice de prisões e resolução de crimes da delegacia. Entretanto, apesar de muito talentoso, o personagem é imaturo, brincalhão e possui dificuldade em seguir regras. A situação muda com a chegada de um novo Capitão, o severo Raymond Holt (Andre Braugher), que tem por objetivo colocar ordem na 99ª Delegacia do Brooklyn.

Uma das questões mais notórias que ocorre ao longo da série é a evolução de Jake Peralta. Sem perder a característica brincalhona, o protagonista amadurece ao longo das temporadas. A dinâmica com os outros detetives da delegacia torna a série ainda mais divertida, visto que cada personagem possui seus traços de personalidade muito marcados, fazendo com que o público consiga “escolher” seus favoritos. Além disso, Brooklyn Nine-Nine se destaca entre as comédias por abordar temas como racismo, homofobia e aceitação, abuso e assédio sexual, masculinidade tóxica e sexismo com humor, mas sem perder o potencial de provocar reflexão.

Elenco de Brooklyn Nine-Nine

O elenco principal da série é composto por nove personagens. Nomes de peso compõem o elenco da série, como Andy Samberg (Saturday Night Live), no papel do detetive Jake Peralta; Andre Braugher (Homicide: Life on the Street) como Capitão Raymond Holt. Outro nome familiar é Terry Crews, conhecido por seu papel em Todo Mundo Odeia o Chris, que interpreta o tenente Terry Jeffords – pai de família que está sempre malhando, comendo iogurtes e vestindo suspensórios. A personagem mais organizada e dedicada à carreira é a Amy Santiago, interpretada pela atriz Melissa Fumero (Blockbuster).

A detetive misteriosa Rosa Diaz está sempre vestida de preto e é interpretada pela atriz Stephanie Beatriz (Modern Family). O carismático detetive Charles Boyle, melhor amigo de Jake Peralta, é papel de Joe Lot Truglio (Role Models). Os atores Dirk Blocker (Poltergeist) e Joel Mickinnon Miller (O Show de Truman) dão vida à dupla inseparável de detetives preguiçosos, Hitchcock e Scully, respectivamente. Por fim, a recepcionista Gina Linetti, que faz tudo menos trabalhar, é interpretada por Chelsea Peretti (Parks and Recreation).

3 de 3 Brooklyn Nine-Nine é dos mesmos criadores de The Office, The Good Place e Parks and Recreation — Foto: Reprodução/IMDb Brooklyn Nine-Nine é dos mesmos criadores de The Office, The Good Place e Parks and Recreation — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão de Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine conquistou, ao todo, 11 indicações ao Emmy – e venceu duas. Além do prêmio, a série ganhou outras troféus, como Golden Globe, Prêmio GLAAD e Critics Choice Awards. Já nos sites oficiais de repercussão, a produção tem pontuação elevada. No Rotten Tomatoes, a segunda temporada chegou a ser avaliada com a pontuação máxima (100%). Na mesma plataforma, no score geral, Brooklyn Nine-Nine atingiu a nota 95% (do total de 100%). Já no IMDb, com base em mais de 322 mil avaliações, o seriado atingiu a nota 8.4 (do total de 10). No Metacritic, a pontuação é de 73/100.