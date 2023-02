Onde assistir a Elvis? Filme com Austin Butler concorre ao Oscar 2023

A cinebiografia Elvis é uma das 10 produções na disputa pelo prêmio de Melhor Filme no Oscar desse ano . O longa também está indicado a outras sete categorias, como Melhor Ator, Fotografia, Edição, Som, Design de Produção, Figurino e Maquiagem e Cabelo. Elvis está disponível no streaming pelo HBO Max . Dirigido por Baz Luhrmann (Moulin Rouge: O Amor em Vermelho), a biopic, filme biográfico em inglês, marcou presença também no Globo de Ouro de 2023 , onde saiu vencedora na categoria Melhor Ator de Drama.

Elvis é estrelado Austin Butler (Era Uma Vez... Em Hollywood), que interpreta o Rei do Rock desde seu começo de carreira até a morte do astro, ocorrida em agosto de 1977. Também integram o elenco Tom Hanks (O Pior Vizinho do Mundo), Olivia DeJonge (The Society), Helen Thomson (Espanhola), Dacre Montgomery (Stranger Things), Kodi Smit-McPhee (Ataque dos Cães) e mais. Confira a seguir mais informações sobre elenco e enredo de Elvis.

Enredo de Elvis

O filme começa sob a perspectiva do empresário Tom Parker (Tom Hanks), o "Coronel", responsável por agenciar a carreira de Elvis Presley (Austin Butler) durante toda a vida. Vindo do entretenimento circense, Parker trabalhava com nomes do country americano quando conheceu o Rei do Rock ainda no começo da carreira, servindo de atração em pequenas casas de show em Memphis, capital do Tennessee (EUA). Instigado pela voz potente e a atitude no palco, não demorou para que o agente procurasse o cantor para uma parceria comercial.

A partir de então, a caminhada de Elvis ao estrelato é meteórica, com grande vendas de discos e muitas aparições na TV. Junto à fama, no entanto, vieram também as polêmicas, os conflitos pessoais, os amores, o casamento com Priscilla Presley (Olivia DeJonge), as longas turnês e as reviravoltas na carreira de Elvis Presley.

Repercussão entre o público e crítica

A obra foi uma das maiores bilheterias de 2022, com arrecadação mundial de US$ 287.3 milhões de dólares (R$ 1,4 bilhões na cotação atual). No site IMDb, a produção conseguiu nota 7,4 em votação de 176 mil usuários. A crítica rendeu ao filme nota 64 no Metacritic, acompanhado de 7.5 na avaliação do público. Já no Rotten Tomatoes, Elvis tem aprovação de 77% (com selo "Fresco"), além de 94% na aprovação da audiência. Neste mesmo portal, Elvis esteve na lista dos 200 melhores filmes de 2022 organizada pelo agregador.

Outra conquista do longa foi a grande presença nos prêmios de cinema e de música internacionais. Entre os destaques, estão o AACTA Awards, American Film Institute Awards, British Academy Film Awards, Critics' Choice Awards, People's Choice Awards, Grammy e o já citado Globo de Ouro. A obra foi indicada em categorias como Melhor Ator, Direção, Filme, Edição, Trilha Sonora e demais critérios.

Elenco e equipe técnica

Tom Hanks foi o primeiro nome a integrar o elenco de Elvis, em março de 2019. No ano seguinte, Austin Butler conseguiu o papel principal após uma audição com o diretor Baz Luhrmann. Outros astros cogitados para interpretar Elvis no cinema foram o cantor e ator Harry Styles (Não Se Preocupe, Querida), Ansel Elgort (Em Ritmo de Fuga), Miles Teller (Whiplash: Em Busca da Perfeição), e Aaron Taylor-Johnson (Trem-Bala).

Ainda no mesmo ano, foram adicionados os nomes de Olivia DeJonge como Priscilla Presley, esposa do artista; Helen Thomson e Richard Roxburgh (Moulin Rouge: Amor em Vermelho) como os pais de Elvis e a cantora inglesa Yola como Sister Rosetta Tharpe, guitarrista de blues pioneira no rock and roll. Kelvin Harrison Jr. (A Batida Perfeita) interpreta B.B. King, bluesman amigo de Elvis; Luke Bracey é Jerry Schilling, integrante do grupo de amigos pessoais de Elvis conhecido como "Memphis Mafia", e Dacre Montgomery como Steve Binder, produtor musical responsável pela mudança artística de Elvis; entre outros nomes.

Além da direção, Baz Luhrmann assina o roteiro junto com Sam Bromell (Dau), Craig Pearce (Vem Dançar Comigo) e Jeremy Doner (Como Arrasar um Coração). Na trilha sonora do filme, além das músicas do Rei do Rock, há também canções originais modernas de artistas pop como Doja Cat, Eminem, CeeLo Green, Måneskin, Swae Lee, Diplo e Nardo Wick.