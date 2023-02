Onde assistir a Estrelas Além do Tempo? Veja sinopse, elenco e trailer

Estrelas Além do Tempo é um filme cuja temática gira em torno de três mulheres negras que trabalharam na NASA durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, nos anos 1960. O longa-metragem é um drama biográfico lançado em 2016 pela produtora 20th Century Fox . O título obteve três indicações ao Oscar de 2017 – inclusive à categoria de “Melhor Filme”, que perdeu para Moonlight: Sob a Luz do Luar. Atualmente, Estrelas Além do Tempo está disponível para os assinantes do Disney+ .

O elenco é um dos pontos fortes da produção e conta com nomes de peso. O trio de protagonistas é interpretado pelas atrizes Taraji P. Henson (O Curioso Caso de Benjamin Button), Octavia Spencer (A Cabana) e Janelle Monáe (Glass Onion: Um Mistério Knives Out). Além delas, o longa conta com outros nomes conhecidos, como Kirsten Dunst (Homem-Aranha) e Jim Parsons (The Big Bang Theory). Confira, a seguir, mais detalhes sobre o enredo, elenco e a repercussão do filme.

2 de 3 As atrizes Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe são as protagonistas de Estrelas Além do Tempo — Foto: Reprodução/IMDb As atrizes Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe são as protagonistas de Estrelas Além do Tempo — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Veja no Fórum do TechTudo

Sinopse de Estrelas Além do Tempo

Estrelas Além do Tempo se passa em meio a Guerra Fria, no período conhecido como “corrida espacial”, quando Estados Unidos e União Soviética disputavam a supremacia no espaço. Em paralelo, neste momento, os norte-americanos enfrentavam a segregação racial – quando políticas governamentais forçavam a divisão entre brancos e negros.

Este cenário também é refletido no meio de empresas e organizações, como a NASA, onde as três protagonistas, Katherine (Taraji P. Henson), Dorothy (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe), trabalham. Elas são obrigadas a ficar em ambientes diferentes e precisam se esforçar muito mais do que pessoas brancas – especialmente os homens – para conquistar confiança e respeito de seus superiores.

Entretanto, as três funcionárias são extremamente inteligentes e, por serem especialistas em matemática, são fundamentais para um dos maiores projetos dos Estados Unidos daquele período: o lançamento do astronauta John Glenn (Glen Powell) à órbita. Além de tratar temáticas extremamente importantes, como desafios de raça e de gênero, o filme traz a lição sobre como vencer obstáculos e não desistir.

Elenco de Estrelas Além do Tempo

O elenco do longa é um dos grandes destaques. O trio de personagens principais, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson é interpretado por Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe, respectivamente.

Além delas, Kevin Costner (Dança com Lobos) dá vida ao personagem Al Harrison – diretor do programa espacial da NASA. Kirsten Dunst, conhecida por seu papel como Mary Jane Watson em Homem-Aranha (2002), interpreta a supervisora Vivian Mitchell. Jim Parsons, conhecido por interpretar o personagem Sheldon em The Big Bang Theory, é o engenheiro Paul Stafford. Por fim, Glen Powell, que esteve em Top Gun: Maverick, interpreta o astronauta John Glenn.

3 de 3 Estrelas Além do Tempo é uma história inspiradora que está disponível no Disney+ — Foto: Reprodução/IMDB Estrelas Além do Tempo é uma história inspiradora que está disponível no Disney+ — Foto: Reprodução/IMDB

Repercussão da crítica e público sobre Estrelas Além do Tempo

Estrelas Além do Tempo é, de maneira geral, uma história emocionante e bem recebida pela crítica e pelo público. O que mais chama atenção nas opiniões sobre o filme não é o período da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, mas sim a jornada de três mulheres negras em um ambiente dominado por homens brancos.

Tomando como base o site especializado IMDb, com mais de 233 mil votações, o filme recebeu a pontuação positiva de 7.8. Já no Rotten Tomatoes, a pontuação foi 93% tanto da crítica quanto dos espectadores. O consenso do site define que o filme "de uma maneira emocionante e agradável ao público, Hidden Figures celebra contribuições negligenciadas - e cruciais - de um momento fundamental na história americana".