Onde assistir a Nurse Jackie? Conheça sinopse, elenco e críticas à série

A série Nurse Jackie encontra-se disponível atualmente na plataforma de streaming Paramount+. Lançada em 2009 originalmente pelo canal americano Showtime, o projeto ficou no ar até 2015 e, aqui no Brasil, ainda tem transmissão pelo canal pago Studio Universal. Com criação de Evan Dunsky, Liz Brixius e Linda Wallem, a comédia dramática é estrelada por Edie Falco, que interpreta a personagem título Jackie Peyton, uma enfermeira dedicada que lida com o vício em drogas e que busca equilibrar sua rotina agitada no hospital com os seus próprios dramas pessoais.