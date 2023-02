Onde assistir a Parasita? Veja elenco e trailer do filme ganhador do Oscar

Na trama, o ator Song Kang Ho dá vida ao personagem Ki-taek, um homem casado e que se encontra em um estágio no qual toda a sua família (esposa, filho, filha e ele próprio) está desempregada. Eles vivem em condições precárias e desenvolvem uma estratégia para se infiltrar prestando serviço para uma família rica. Parasita está disponível para os assinantes do combo Globoplay e Telecine. Confira, a seguir, maiores informações sobre sinopse, elenco, repercussão e trailer.

1 de 2 Parasita fez história ao conquistar prêmios no Oscar 2020 — Foto: Reprodução/JustWatch Parasita fez história ao conquistar prêmios no Oscar 2020 — Foto: Reprodução/JustWatch

Sinopse de Parasita

Em Parasita, uma família pobre e desempregada vive em condições precárias em um porão sujo. A família Kim é composta pelo pai Ki Taek, a mãe Chung-sook, o filho Ki-woo e a filha Ki-jung. Ki-woo começa a trabalhar dando aulas de inglês na casa da riquíssima e bem-sucedida família Park. O personagem, então, com boa intenção, traça um plano de trazer toda a sua família para trabalhar com ele – e consegue.

O patriarca da família Kim se torna motorista particular do Sr. Park, a matriarca se torna governanta da família Park, e Ki-jung dá aulas de arte para o filho caçula da família Park. Quando a família de burgueses viaja, a família Kim descobre segredos e acontecimentos inimagináveis acontecem.

Elenco de Parasita

Assim como o longa, o elenco de Parasita foi reconhecido e premiado, em especial, na premiação Director's Cut Awards de 2019. Ki Taek é interpretado pelo ator Song Kang Ho (Memories of Murder) – que venceu a categoria de Melhor Ator. Já a atriz atriz Jang Hye-jin (Crash Landing On You) dá vida à Chung-sook e foi indicada como Atriz Revelação na mesma premiação. Os atores Choi Woo-sik (Okja) e Park So-dam (The Priests) dão vida aos filhos Ki-woo e Ki-jung, respectivamente. Do lado dos burgueses, o ator Lee Sun-kyun (A Hard Day) e a atriz Cho Yeo-jeong (The Servant) interpretam o casal Sr. e Sra. Park.

2 de 2 Filme aborda realidade de família desempregada e pobre sul-coreana que vive em porão apertado e sujo — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Filme aborda realidade de família desempregada e pobre sul-coreana que vive em porão apertado e sujo — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Repercussão de Parasita

Além de fazer história no Oscar e receber diversas outras premiações, Parasita também é um sucesso de crítica e repercussão. O New York Times destacou a direção do filme e classificou como “emocionante”, enquanto o Time ressaltou que o filme “conta uma história que você provavelmente poderia acompanhar sem legendas, ou qualquer diálogo: os rostos dos atores mostram com clareza penetrante como é ser estranho em um mundo de riqueza e privilégio”.

Já nos sites especializados, como o IMDb, com mais de 817 mil avaliações, o filme recebeu nota de 8.5/10. No Rotten Tomatoes, com base em 475 críticas, o longa foi classificado em 99/100. No índice do Metacritic, Parasita atingiu a nota 96/100 – e na avaliação dos usuários da mesma plataforma, a nota foi de 8.7/10, com base em cerca de 1.800 avaliações.