Onde assistir a The Good Place? Relembre elenco e trailer da série

A narrativa de The Good Place relata, inicialmente, a personagem arrogante e egocêntrica Eleanor Shellstrop, que morre e, por engano, acorda no “Good Place” – o “Lugar Bom”. Repleto de felicidade, é lá que as pessoas que foram gentis enquanto viveram na terra podem aproveitar a felicidade eterna. Entretanto, ao perceber que deveria ter ido para o “Lugar Ruim”, a personagem busca enganar o “administrador” Michael (Ted Danson), tentando desenvolver características de bondade e gentileza para conseguir se manter no lugar bom.

The Good Place venceu categorias em premiações relevantes como Critics' Choice Television Awards, Television Critics Association Awards e American Film Institute Awards. Nos sites especializados em repercussão, a série tem pontuação elevada. No Rotten Tomatoes, a produção foi avaliada com nota 97/100. Já no IMDb, com base em mais de 165 mil avaliações, a série recebeu nota 8.2/10. No Metacritic, The Good Place conquistou nota 82/100.